Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli ile jandarma ekipleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayda 3 jandarma personeli ile mahalle muhtarı da yaralanırken şüpheli hayatını kaybetti.

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın yanı sıra 3 jandarma personeli ile mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mihalıççık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 kız babası olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı jandarma personellerinden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.