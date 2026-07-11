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Bakan Fidan’dan Mısır ve Ürdün ile kritik diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

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Bakan Fidan’dan Mısır ve Ürdün ile kritik diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmelere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

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