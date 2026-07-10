Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürerken, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Van’da dev bir operasyona imza atıldı. Yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir TIR’da yapılan aramada 333 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Van'da başarılı bir operasyona imza attı.
İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir TIR'da 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı yayımladığı resmi açıklamada, operasyonda emeği geçen personeli tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:
"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GENİŞ KOORDİNASYONLA OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI
Operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.
Süreçte, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.
ZEHİR SEVKİYATI TIR'DA ENGELLENDİ
Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi.
Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde, söz konusu TIR içerisinde tam 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen başarılı operasyon kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.