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Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürerken, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Van’da dev bir operasyona imza atıldı. Yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir TIR’da yapılan aramada 333 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Van'da başarılı bir operasyona imza attı.

İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir TIR'da 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Van'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Görseller: Sosyal medya) Van'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Görseller: Sosyal medya)

İçişleri Bakanlığı yayımladığı resmi açıklamada, operasyonda emeği geçen personeli tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı (Görseller: Sosyal medya)İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı (Görseller: Sosyal medya)

GENİŞ KOORDİNASYONLA OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.

Süreçte, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.

Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı-4

ZEHİR SEVKİYATI TIR'DA ENGELLENDİ

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi.

Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde, söz konusu TIR içerisinde tam 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen başarılı operasyon kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı-6 Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı-7 Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı-8

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