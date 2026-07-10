Van'da uyuşturucu sevkiyatına jandarmadan operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri Van'da başarılı bir operasyona imza attı. İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu şahısların kullandığı bir TIR'da 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Van'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Görseller: Sosyal medya) İçişleri Bakanlığı yayımladığı resmi açıklamada, operasyonda emeği geçen personeli tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Takvim Kaynak Tercihleri