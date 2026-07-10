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Karar Resmi Gazete'de: Bakanlıklarda yeni atama listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama ve görevden alma kararları, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Karar kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarında çok sayıda il müdürü ve genel müdür yardımcısı değişti. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 bölge müdürü görevden alınarak yeni görevlendirmeler yapılırken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman başkanlıkları ve TCDD bölge müdürlüklerinde de köklü bir rotasyona gidildi. Ayrıca Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Burak Özügergin, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına ise İsmail Hakkı Arıkan atandı.

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Karar Resmi Gazete'de: Bakanlıklarda yeni atama listesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaaslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz, Yozgat İl Müdürlüğüne ise Alper Alp atandı.

Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulunda, Başkanlığa İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan, İkinci Başkanlığa Memduh Fatih Çınar, Üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzerine Ramazan Güçlü atandı.

EĞİTİM, SAVUNMA VE SANAYİDE ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRMELER

BakanlıkGörevGörevden AlınanGöreve Atanan
Hazine ve Maliye BakanlığıDış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür YardımcısıMustafa Duran-
Kültür ve Turizm BakanlığıBilgi Teknolojileri Genel MüdürüTürkan DalanFerit Meftun Harmankaya
Milli Eğitim BakanlığıBolu İl Milli Eğitim MüdürüFatih ÖncüCemal Turan
Milli Savunma BakanlığıPersonel Genel Müdür YardımcısıSadık ErbaySamet Bulat
Milli Savunma BakanlığıTedarik Hizmetleri Genel Müdür YardımcısıAli Külüşİlyas Aktiken
Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi Genel Müdür Yardımcılığı-Murat Yazgan

Adı SoyadıEski GöreviYeni Görevi
Remzi ÖzdoğanAdana İl MüdürüGörevden Alındı
Metin BitimDenizli İl MüdürüAntalya İl Müdürü
Ercan DadlıKilis İl MüdürüArdahan İl Müdürü
Sertaç Özeroğlu-Denizli İl Müdürü
Yusuf MöhürYozgat İl MüdürüKırıkkale İl Müdürü
Yakup Akkuş-Kilis İl Müdürü
Refik TezcanKırıkkale İl MüdürüManisa İl Müdürü
Mehmet Üçbaş-Mersin İl Müdürü
Akif GülaçtıMalatya İl MüdürüSinop İl Müdürü
Recep Serkan Kadayıfçı-Yozgat İl Müdürü
Hasan GülMersin İl MüdürüVan İl Müdürü
Ahmet Öztepe-Van İl Müdürü

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ DÖNEM

Orman Bölge MüdürlüğüGörevden AlınanAtananAtananın Önceki Görevi
Eskişehirİsmail ÇetinRifat AtaşMersin Orman Bölge Müdürü
MersinRifat AtaşZafer Kızıl-
ZonguldakHasan KeskinHalil Oflu-
TrabzonEmin YılmazAhmet Demirci-
KütahyaErdal DingilYusuf KarartıKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü
KahramanmaraşYusuf KarartıFazıl Cabaroğlu-

LİMAN BAŞKANLIKLARI VE TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE BÜYÜK ROTASYON

PozisyonGörevden AlınanAtanan
İstanbul Bölge Liman BaşkanlığıMustafa KıranErol Ekmekci (Kocaeli'den)
Samsun Bölge Liman BaşkanlığıMuhammet ÖzçelikAhmet Turgay Okur
Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığıİrfan Kızıltaş-
Kocaeli Bölge Liman BaşkanlığıErol Ekmekci (İstanbul'a atandı)Ahmet Mert (Zonguldak'tan)
Zonguldak Bölge Liman BaşkanlığıAhmet Mert (Kocaeli'ye atandı)Mustafa Köker
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı-Kerim Cicioğlu

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, 5. Bölge Müdürü Ali Karabey ve 7. Bölge Müdürü Adem Sivri görevden alındı. Demiryolları bünyesinde yapılan yeni görevlendirmeler ve kaydırmalar şu şekilde listelendi:

Bölge/BirimÖnceki MüdürYeni Müdür
1. Bölge MüdürlüğüNecmettin AcarUğur Açıkgöz
2. Bölge MüdürlüğüEyyüp Bülent CengizAhmet Sabancı
4. Bölge MüdürlüğüHasan ArıAliseydi Felek
5. Bölge MüdürlüğüAli KarabeyEyyüp Bülent Cengiz
6. Bölge MüdürlüğüAliseydi FelekHasan Arı
7. Bölge MüdürlüğüAdem SivriNecmettin Acar
YHT Bölge Müdürlüğü-Nuri Bekmezci

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