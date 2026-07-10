Karar Resmi Gazete'de: Bakanlıklarda yeni atama listesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama ve görevden alma kararları, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Karar kapsamında; Aile ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarında çok sayıda il müdürü ve genel müdür yardımcısı değişti. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 bölge müdürü görevden alınarak yeni görevlendirmeler yapılırken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman başkanlıkları ve TCDD bölge müdürlüklerinde de köklü bir rotasyona gidildi. Ayrıca Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Burak Özügergin, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına ise İsmail Hakkı Arıkan atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaaslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz, Yozgat İl Müdürlüğüne ise Alper Alp atandı.
Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.
Nükleer Düzenleme Kurulunda, Başkanlığa İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan, İkinci Başkanlığa Memduh Fatih Çınar, Üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzerine Ramazan Güçlü atandı.
EĞİTİM, SAVUNMA VE SANAYİDE ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRMELER
|Bakanlık
|Görev
|Görevden Alınan
|Göreve Atanan
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
|Mustafa Duran
|-
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
|Türkan Dalan
|Ferit Meftun Harmankaya
|Milli Eğitim Bakanlığı
|Bolu İl Milli Eğitim Müdürü
|Fatih Öncü
|Cemal Turan
|Milli Savunma Bakanlığı
|Personel Genel Müdür Yardımcısı
|Sadık Erbay
|Samet Bulat
|Milli Savunma Bakanlığı
|Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
|Ali Külüş
|İlyas Aktiken
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
|Sanayi Genel Müdür Yardımcılığı
|-
|Murat Yazgan
|Adı Soyadı
|Eski Görevi
|Yeni Görevi
|Remzi Özdoğan
|Adana İl Müdürü
|Görevden Alındı
|Metin Bitim
|Denizli İl Müdürü
|Antalya İl Müdürü
|Ercan Dadlı
|Kilis İl Müdürü
|Ardahan İl Müdürü
|Sertaç Özeroğlu
|-
|Denizli İl Müdürü
|Yusuf Möhür
|Yozgat İl Müdürü
|Kırıkkale İl Müdürü
|Yakup Akkuş
|-
|Kilis İl Müdürü
|Refik Tezcan
|Kırıkkale İl Müdürü
|Manisa İl Müdürü
|Mehmet Üçbaş
|-
|Mersin İl Müdürü
|Akif Gülaçtı
|Malatya İl Müdürü
|Sinop İl Müdürü
|Recep Serkan Kadayıfçı
|-
|Yozgat İl Müdürü
|Hasan Gül
|Mersin İl Müdürü
|Van İl Müdürü
|Ahmet Öztepe
|-
|Van İl Müdürü
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ DÖNEM
|Orman Bölge Müdürlüğü
|Görevden Alınan
|Atanan
|Atananın Önceki Görevi
|Eskişehir
|İsmail Çetin
|Rifat Ataş
|Mersin Orman Bölge Müdürü
|Mersin
|Rifat Ataş
|Zafer Kızıl
|-
|Zonguldak
|Hasan Keskin
|Halil Oflu
|-
|Trabzon
|Emin Yılmaz
|Ahmet Demirci
|-
|Kütahya
|Erdal Dingil
|Yusuf Karartı
|Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü
|Kahramanmaraş
|Yusuf Karartı
|Fazıl Cabaroğlu
|-
LİMAN BAŞKANLIKLARI VE TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE BÜYÜK ROTASYON
|Pozisyon
|Görevden Alınan
|Atanan
|İstanbul Bölge Liman Başkanlığı
|Mustafa Kıran
|Erol Ekmekci (Kocaeli'den)
|Samsun Bölge Liman Başkanlığı
|Muhammet Özçelik
|Ahmet Turgay Okur
|Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı
|İrfan Kızıltaş
|-
|Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı
|Erol Ekmekci (İstanbul'a atandı)
|Ahmet Mert (Zonguldak'tan)
|Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı
|Ahmet Mert (Kocaeli'ye atandı)
|Mustafa Köker
|Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı
|-
|Kerim Cicioğlu
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, 5. Bölge Müdürü Ali Karabey ve 7. Bölge Müdürü Adem Sivri görevden alındı. Demiryolları bünyesinde yapılan yeni görevlendirmeler ve kaydırmalar şu şekilde listelendi:
|Bölge/Birim
|Önceki Müdür
|Yeni Müdür
|1. Bölge Müdürlüğü
|Necmettin Acar
|Uğur Açıkgöz
|2. Bölge Müdürlüğü
|Eyyüp Bülent Cengiz
|Ahmet Sabancı
|4. Bölge Müdürlüğü
|Hasan Arı
|Aliseydi Felek
|5. Bölge Müdürlüğü
|Ali Karabey
|Eyyüp Bülent Cengiz
|6. Bölge Müdürlüğü
|Aliseydi Felek
|Hasan Arı
|7. Bölge Müdürlüğü
|Adem Sivri
|Necmettin Acar
|YHT Bölge Müdürlüğü
|-
|Nuri Bekmezci