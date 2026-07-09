Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen Betül Ç. ise ifadesinde, uğradığı bu vahşi saldırı sonrası psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve geceleri sürekli kabuslar gördüğünü belirtti.

Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı, daha sonra Bornova Beşyol'daki babaevinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Saldırgan, dehşet anlarında genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kayıplara karıştı.

Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, o dönem 17 yaşında olan Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı.

YEREL MAHKEME AFFETMEDİ: 18 YIL 8 AY HAPİS

Olayın ardından açılan davada İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, ilk yargılamada sanığa acımadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak bu karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.