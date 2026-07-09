İzmir'de genç kıza bıçaklı saldırıda: Yeniden tutuklama kararı
İzmir Kemalpaşa'da, kendisini 5 aydır takıntı haline getiren komşusu Ç.E.D.'nin sokak ortasında bıçaklı ve gasplı saldırısına uğrayan Betül Ç.'nin davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Yerel mahkemenin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yağma" suçlarından verdiği toplam 18 yıl 8 aylık hapis cezasının istinafta bozulmasının ardından yeniden görülen davada, mahkeme heyeti sanık Çağlar Efe D.'nin yaşı ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
İzmir'de sokak ortasında dehşeti yaşayan genç kızın davasında mahkeme ara kararını açıkladı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta takip ettiği 18 yaşındaki Betül Ç.'yi bıçakla yaralayıp telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan 18 yaşındaki Çağlar Efe D. hakkında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI VE GASPLI VAHŞET
Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, o dönem 17 yaşında olan Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı.
Yaşanan amansız kovalamacanın ardından gözü dönmüş saldırgan, genç kızı boynundan, yüzünden, kalçasından, elinden ve kulağından bıçakla ağır şekilde yaraladı.
Saldırgan, dehşet anlarında genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı, daha sonra Bornova Beşyol'daki babaevinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen Betül Ç. ise ifadesinde, uğradığı bu vahşi saldırı sonrası psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve geceleri sürekli kabuslar gördüğünü belirtti.Genç kızı bıçaklayıp telefonunu gasbetmişti: Şüpheli adli kontrolle serbest
YEREL MAHKEME AFFETMEDİ: 18 YIL 8 AY HAPİS
Olayın ardından açılan davada İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, ilk yargılamada sanığa acımadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "Silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak bu karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.
ARA KARAR AÇIKLANDI
Cezanın bozulmasının ardından İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci celsesi gerçekleştirildi.
Duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Efe D. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken; taraf avukatları ve Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın suçunun ağırlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti; sanık avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.
Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre veren mahkeme heyeti, duruşma sonunda tartışma yaratacak ara kararını açıkladı.
YAŞI VE TUTUKLULUK SÜRESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Mahkeme heyeti; sanık Çağlar Efe D.'nin yaşını, tutuklulukta geçirdiği süreyi, sabit ikametgah sahibi oluşunu ve tutuklamanın bir tedbir niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak bihakkın tahliyesine hükmetti.
Sokak ortasında dehşet saçan sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.
Avukatların itirazları üzerine dosya istinafa gitti. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozup dosyayı yeniden İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İTİRAZ EDİLDİ
İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 7 Temmuz'da tekrar görülen davada sanık Çağlar Efe D.'nin, yaşı, tutuklulukta geçen süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklamanın tedbir olması da göz önüne alınarak 'bihakkın tahliyesine' karar verdi.
Sanık Çağlar Efe D., yurt dışına çıkışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın ardından Çağlar Efe D. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.