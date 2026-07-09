İzmir'de genç kıza bıçaklı saldırı davasında ara karar: Şüpheli tahliye edildi

İzmir'de sokak ortasında dehşeti yaşayan genç kızın davasında mahkeme ara kararını açıkladı Kendisini ısrarlı takip eden komşusu tarafından boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Betül Ç.'nin davasında, daha önce toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan genç kız Betül Ç. (Görsel: DHA) SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI VE GASPLI VAHŞET Ekim 2024'te Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, o dönem 17 yaşında olan Ç.E.D., yaklaşık 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'ye sabah saatlerinde sokakta yürürken saldırdı. Yaşanan amansız kovalamacanın ardından gözü dönmüş saldırgan, genç kızı boynundan, yüzünden, kalçasından, elinden ve kulağından bıçakla ağır şekilde yaraladı. Saldırgan, dehşet anlarında genç kızın cep telefonunu da gasp ederek kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların takibine rağmen izini kaybettiren zanlı, daha sonra Bornova Beşyol'daki babaevinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen Betül Ç. ise ifadesinde, uğradığı bu vahşi saldırı sonrası psikolojisinin ağır şekilde bozulduğunu ve geceleri sürekli kabuslar gördüğünü belirtti. Genç kızı bıçaklayıp telefonunu gasbetmişti: Şüpheli adli kontrolle serbest Takvim Kaynak Tercihleri