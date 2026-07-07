Sinema Genel Müdürlüğü NATO arşivlerini açtı: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde sınır bekçisi değil stratejik aktör

Film arşivinde, 1953 yılında Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirilen NATO manevralarına ilişkin görüntüler de bulunuyor. Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere NATO'nun güney kanadındaki müttefik ülkelerin katıldığı tatbikatlar, Türkiye'nin NATO bünyesinde yer aldığı ilk müşterek askerî faaliyetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kayıtlar arasında ayrıca Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyeliğinin ardından iki ülke deniz kuvvetleri komutanları arasında gerçekleştirilen karşılıklı resmî ziyaretlere ilişkin görüntüler de yer alıyor. Ortak tatbikat hazırlıkları ve askerî koordinasyona ilişkin bu temaslar, NATO standartlarının uygulanması ve müttefik kuvvetlerin birlikte görev yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi açısından dönemin önemli diplomatik adımları arasında gösteriliyor.

Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan filmlerden biri de NATO Enformasyon Servisi tarafından hazırlanan "NATO Göklerde" adlı yapım. Askerî ve sivil havacılık arasındaki koordinasyonu konu alan filmde, hava sahasının ortak kurallarla yönetilmesi, uçuş güvenliği, radar sistemleri ve NATO'nun hava savunma anlayışı dönemin bakış açısıyla aktarılıyor.

NATO tatbikatı

Arşivin dikkat çeken kayıtlarından biri de NATO'nun kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla 1959 yılında düzenlenen törene ait görüntüler oldu. Koramiral Fahri Korutürk'ün katıldığı törene ilişkin görüntüler ilk kez yayımlanırken, kayıtlar daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunacak Korutürk'ün NATO bünyesindeki faaliyetlerine de ışık tutuyor.

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan tarihî film arşivi, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına, Soğuk Savaş dönemindeki diplomatik ve askerî faaliyetlerine, uluslararası temsiline ve ittifak içerisindeki rolüne ilişkin önemli görsel belgeleri araştırmacılar ve kamuoyuyla buluşturuyor.

Adnan Menderes







Öte yandan arşivden çıkan bu görüntüler Türkiye'nin NATO'da geldiği konumu da bir kez daha gözler önüne serdi. 1952'de Adnan Menderes'in Türkiye'yi NATO'ya taşımasıyla başlayan süreç; İnönü, Demirel, Ecevit ve Özal dönemlerinde farklı güvenlik sınamalarından geçti. Recep Tayyip Erdoğan döneminde ise Türkiye, sadece NATO'nun sınır güvenliğini sağlayan bir ülke değil; savunma sanayisi, diplomatik girişimleri ve bölgesel krizlerdeki etkisiyle ittifakın karar mekanizmalarında ağırlığı artan stratejik bir aktör konumuna ulaştı. Adnan Menderes'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin NATO ile kurduğu ilişkiler ve kırılma noktaları.



1952 – ADNAN MENDERES: TÜRKİYE NATO'YA KATILDI

18 Şubat 1952'de Türkiye, Demokrat Parti hükümeti döneminde NATO'nun 13. üyesi oldu. Kore Savaşı'na asker gönderilmesi, üyelik sürecini hızlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. Türkiye, Soğuk Savaş boyunca NATO'nun güneydoğu kanadının temel savunma ülkesi haline geldi.

1957 – İLK NATO ZİRVESİ



Başbakan Adnan Menderes, Paris'teki NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. Türkiye'nin Batı ittifakındaki stratejik rolü uluslararası platformda daha görünür hale geldi.