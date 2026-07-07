AK Parti'de 3 ilde görev değişimi: Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman İl Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı

AK Parti'de teşkilat yapılanmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini duyurdu. Acar, yapılan değişikliklerin AK Parti'nin siyasi gücünü daha da ileri taşımayı hedefleyen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.) YENİ İL BAŞKANLARI KISA SÜREDE GÖREVE BAŞLAYACAK Faruk Acar, yeni il başkanlarının yönetim kurullarıyla birlikte kısa süre içinde görevlerine başlayacağını ifade etti. AK Parti'nin "Dünya mazlumlarına umut olan medeniyet yürüyüşünün temsilcisi" olduğunu vurgulayan Acar, teşkilatlarda görev yapan tüm kadroların bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Takvim Kaynak Tercihleri