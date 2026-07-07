AK Parti'de 3 ilde görev değişimi: Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman İl Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa süre içinde görevlerine başlayacağı bildirildi.
AK Parti'de teşkilat yapılanmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini duyurdu.
Acar, yapılan değişikliklerin AK Parti'nin siyasi gücünü daha da ileri taşımayı hedefleyen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini belirtti.
YENİ İL BAŞKANLARI KISA SÜREDE GÖREVE BAŞLAYACAK
Faruk Acar, yeni il başkanlarının yönetim kurullarıyla birlikte kısa süre içinde görevlerine başlayacağını ifade etti.
AK Parti'nin "Dünya mazlumlarına umut olan medeniyet yürüyüşünün temsilcisi" olduğunu vurgulayan Acar, teşkilatlarda görev yapan tüm kadroların bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
GÖREVİ DEVRALAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR
Acar, açıklamasında görevlerini devreden il başkanlarına da teşekkür ederek, bugüne kadar gösterdikleri emek ve gayretler dolayısıyla şükranlarını iletti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partinin siyasi mücadelesini geleceğe daha güçlü taşımayı hedeflediklerini belirten Acar, teşkilatların bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
ERDOĞAN: "İSİMLER FANİ, DAVA BAKİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarındaki görev değişimlerini her fırsatta "bayrak yarışı" olarak tanımlıyor. AK Parti'nin 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, teşkilatlardaki değişimin parti anlayışının doğal bir parçası olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı şekilde yükseltmeye devam ediyoruz."