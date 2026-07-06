NATO Zirvesi uçuş rehberi: THY bilet değişikliği ve iade hakkı nasıl kullanılır?
36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri öncesinde Türk Hava Yolları (THY) ile AJet, yolcular için ek haklar tanıdı. Ankara kalkışlı ve varışlı belirli uçuşlarda ücretsiz rezervasyon değişikliği, kesintisiz bilet iadesi ve bilet geçerlilik süresi uzatma imkanı sunulurken, Esenboğa Havalimanı'nda yayımlanan NOTAM kapsamında uçuşlarda operasyonel düzenlemeler yapılabilecek.
Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.
THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı ifade edildi.
BİLET GEÇERLİLİK SÜRESİ 23 TEMMUZ'A KADAR OLACAK
Duyuruda, 16 Temmuz tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtilirken, bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.
Öte yandan, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz tarihine kadar uzatılabileceği belirtildi.
UÇUŞ HAKLARI | THY NATO ZİRVESİ UÇUŞ DEĞİŞİKLİĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?
- 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş bileti olanlar.
- 6-9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı veya aktarmalı THY uçuşlarına kayıtlı yolcular.
THY BİLET DEĞİŞİKLİĞİ SON TARİHİ NE ZAMAN?
- Rezervasyon değişikliği: Ücretsiz.
- Parkur (rota) değişikliği: Ücretsiz.
- İşlem için son tarih: 16 Temmuz 2026.
THY BİLET İADESİ ÜCRETSİZ Mİ?
- Bilet iadesi: Kesintisiz ve ücretsiz.
- Bilet geçerliliği: Ücret farkı olmadan 23 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılabilecek.
- Ek hizmetler: Koltuk seçimi, fazla bagaj gibi satın alınan ek hizmetler de kapsamda.
AJET NATO ZİRVESİ UÇUŞ DEĞİŞİKLİĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?
AJet'in uygulaması, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenen, 6-9 Temmuz 2026 tarihli Ankara kalkışlı ve varışlı seferlere kayıtlı bireysel ve grup yolcuları kapsıyor.
AJET BİLET DEĞİŞİKLİĞİ SON TARİHİ NE ZAMAN?
AJet yolcuları, ücretsiz değişiklik ve iade haklarından 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar yararlanabilecek.
AJET BİLET İADESİ ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade edilirken, kısmen kullanılan biletlerde ise kullanılmayan uçuşlara ait ücret kesintisiz olarak iade edilecek.
|Biletleme Tarihi
|Seyahat Tarihi
|Yeni Seyahat Tarihi
|Bilet Süresinin Uzatılması
|İşlem Yaptırma Tarihi
|29 Haziran 2026 ve öncesi
|06 Temmuz 2026 - 09 Temmuz 2026 (Dahil)
|31 Aralık 2026 (Dahil)
|31 Aralık 2026 (Dahil)
|16 Temmuz 2026(Dahil)
AJET BİLET SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILABİLİYOR?
AJet, kampanya kapsamındaki biletlerin geçerlilik süresini 31 Aralık 2026 (dahil) tarihine kadar ücretsiz uzatma hakkı tanıyor.
NATO ZİRVESİ NEDENİYLE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR ETKİLENECEK Mİ?
Evet. NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı için yayımlanan NOTAM kapsamında belirli dönemlerde hava trafiğinde operasyonel düzenlemeler uygulanabilecek. Bu nedenle yolcuların uçuş bilgilerini seyahat öncesinde kontrol etmeleri öneriliyor.
NATO ZİRVESİ NEDENİYLE THY VE AJET'TE ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Yolcular, işlemlerini havayollarının mobil uygulamaları, internet siteleri, çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu sayede rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresi uzatma işlemleri kolayca yapılabiliyor.