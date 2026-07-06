Kırıkkale'de NATO Zirvesi kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale 'de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde demetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.

TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.