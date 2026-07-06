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Kırıkkale'de NATO Zirvesi kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi güvenlik tedbirleri kapsamında, 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de polis ekiplerince geniş çaplı denetim yapıldı. TEM, KOM, asayiş ve trafik şubelerinin katıldığı uygulamada şüpheli araç ve şahıslar incelenirken, eksikliği bulunan bazı araçlar trafikten men edildi.

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Kırıkkale'de NATO Zirvesi kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde demetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.

Kırıkkale'de denetimler üst seviyeye çıkarıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Kırıkkale'de denetimler üst seviyeye çıkarıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Kırıkkale'de NATO Zirvesi kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı-3

TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

Kırıkkale'de NATO Zirvesi kapsamında geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı-4

İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi.

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