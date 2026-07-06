Ankara’da NATO diplomasisi: Bakan Fidan ABD'li senatörleri kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı Jeanne Shaheen ile Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin, Mike Rounds ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan'ın, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan ABD Kongresi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede müttefiklik ilişkileri ve NATO gündemine ilişkin konular ele alındı.