Ankara’da NATO diplomasisi: Bakan Fidan ABD'li senatörleri kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Kongresi heyetini Ankara'da kabul etti. Görüşmede NATO gündemi ve müttefikler arasındaki iş birliği ele alınırken, Fidan Avrupa güvenliğine ilişkin uluslararası bir etkinlikte de değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı Jeanne Shaheen ile Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin, Mike Rounds ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan'ın, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan ABD Kongresi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede müttefiklik ilişkileri ve NATO gündemine ilişkin konular ele alındı.
AVRUPA GÜVENLİĞİ GÜNDEMİ
Bakan Fidan, temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe de katıldı.
Etkinlikte konuşan Fidan, Avrupa güvenliği ile NATO müttefikleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.