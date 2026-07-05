Laz Cem'e ait olduğu iddia edilen 50 suikast silahı sınırda yakalandı: 2 Türk tutuklandı
Yunanistan'ın Evros kentinde uluslararası bir nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, özel bölmelere gizlenmiş 50 suikast silahı ile 49 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki Türk tutuklanırken, ön soruşturmada silahların İstanbul'dan alınarak Yunanistan'da teslim edileceği belirlendi. Son 6 ayda bölgede ele geçirilen silah sayısının 500'ü aştığı belirtilirken, silahların geçtiğimiz hafta Fransa'da yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi.
Yunanistan'ın Evros kentinde uluslararası bir nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, özel bölmelere gizlenmiş 50 suikast silahı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki Türk tutuklanırken, soruşturmada uluslararası silah kaçakçılığı ağına ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı.
SINIR KAPISINDA BÜYÜK OPERASYON
Büyük silah operasyonu önceki gün Evros Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Yunanistan sınırına doğru ilerleyen Türkiye plakalı iki nakliye kamyonunda silah taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, sınır kontrolü sırasında iki aracı durdurdu.
Yapılan incelemede ilk kamyonun gözcü olarak kullanıldığı belirlenirken, ikinci kamyonda şoför koltuklarının arkasına oluşturulan özel bölmelerde 50 adet suikast silahı ile 49 adet şarjör ele geçirildi.
Silahların tetik tertibatlarının 3D yazıcılarla üretildiği tespit edilirken, olayla ilgili iki Türk gözaltına alındı.
"SİLAHLARI İSTANBUL'DA TESLİM ALDIM"
Yürütülen ön soruşturmada gözaltına alınan 61 yaşındaki Türk vatandaşı, silahları İstanbul'da Ahmet isimli bir kişiden aldığını ifade etti.
Şüpheli, 5 bin euro karşılığında silahları Yunanistan'ın Komotini bölgesinde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etmesinin istendiğini itiraf etti.
Ayrıca şoförün, Yunanistan'da yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkasının bulunduğu da belirlendi.
"HAYALET SİLAH" DETAYI
Ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
Silahların üzerinde marka ve seri numarası bulunmadığı, tetik mekanizmalarının ise 3D yazıcılarla özel olarak üretildiği belirlendi.
SİLAHLAR "LAZ CEM"E AİT
Soruşturmada elde edilen bilgiler, uluslararası faaliyet gösteren bir suç ağına da işaret etti.
Silahların, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtilen ve geçtiğimiz hafta yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi.
İddiaya göre şebeke, Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında faaliyet göstererek suç örgütlerine binlerce silah temin ediyor ve satılan her silah başına yaklaşık 1.400 euro kazanç sağlıyordu.
ULUSLARARASI SUÇ AĞI İDDİASI
Soruşturmada Cem Erdem'in, ABD'den Orta Doğu ve Afrika'ya silah taşıdığı öne sürülen uluslararası silah kaçakçılığı şebekesinin kilit isimlerinden Samer Rayya ile ortak hareket ettiği de iddia edildi.
Rayya'nın, 2016 yılında Irak ile 150 bin adet 23 milimetre uçaksavar mühimmatı için 1,2 milyon dolarlık anlaşma yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından arandığı belirtildi.
SON 6 AYDA 500'DEN FAZLA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında son altı ay içinde bölgede ele geçirilen silah sayısının 500'ün üzerine çıktığı öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan iki Türk, suç örgütüne üye olma ve ateşli silah yasalarını ihlal etme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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