Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Yunanistan sınırına doğru ilerleyen Türkiye plakalı iki nakliye kamyonunda silah taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, sınır kontrolü sırasında iki aracı durdurdu.

Ayrıca şoförün, Yunanistan'da yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkasının bulunduğu da belirlendi.

Şüpheli, 5 bin euro karşılığında silahları Yunanistan'ın Komotini bölgesinde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etmesinin istendiğini itiraf etti.

Yürütülen ön soruşturmada gözaltına alınan 61 yaşındaki Türk vatandaşı, silahları İstanbul'da Ahmet isimli bir kişiden aldığını ifade etti.

Silahların tetik tertibatlarının 3D yazıcılarla üretildiği tespit edilirken, olayla ilgili iki Türk gözaltına alındı.

Yapılan incelemede ilk kamyonun gözcü olarak kullanıldığı belirlenirken, ikinci kamyonda şoför koltuklarının arkasına oluşturulan özel bölmelerde 50 adet suikast silahı ile 49 adet şarjör ele geçirildi.

"HAYALET SİLAH" DETAYI

Ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Silahların üzerinde marka ve seri numarası bulunmadığı, tetik mekanizmalarının ise 3D yazıcılarla özel olarak üretildiği belirlendi.

SİLAHLAR "LAZ CEM"E AİT

Soruşturmada elde edilen bilgiler, uluslararası faaliyet gösteren bir suç ağına da işaret etti.

Silahların, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtilen ve geçtiğimiz hafta yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi.

İddiaya göre şebeke, Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında faaliyet göstererek suç örgütlerine binlerce silah temin ediyor ve satılan her silah başına yaklaşık 1.400 euro kazanç sağlıyordu.