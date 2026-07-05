Sivas - Tokat arası hızlanıyor! Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı: Yıllık 371 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas'ın bağını daha da güçlendirecek Çamlıbel Tüneli'nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok, yola devam" diyerek Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Tokat ile Sivas'ın bağını daha da güçlendirecek Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK"

Karayolunun yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 24 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 km'ye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk."



Uraloğlu, Türkiye'de trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini de söyledi. Uraloğlu, "Doğu-Batı yönünde belirlediğimiz toplam 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda 7 bin 884 kilometrede, yani koridorların yüzde 92'sinde çalışmalarımızı tamamladık. Kuzey-Güney yönünde ise toplam 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini, yani yüzde 90'ını bitirdik." açıklamasında bulundu.