Batman'da 19 yıllık töre cinayeti çözüldü! 6 şüpheli tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yeniden yürüttüğü soruşturmada cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu DNA testiyle kesinleşirken, olayın aile içi töre ve namus saikiyle işlenen bir cinayet olduğu değerlendirildi.

JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve tanık görüşmeleri sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana hiçbir resmi ya da elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından da hakkında kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.