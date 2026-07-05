Batman'da 19 yıllık töre cinayeti çözüldü! 6 şüpheli tutuklandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin sırrı, JASAT'ın yeniden başlattığı soruşturmayla 19 yıl sonra çözüldü. DNA incelemesiyle cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu belirlenirken, soruşturmada Özcan'ın aile içi töre ve namus saikiyle öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaşıldı. Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan ve o dönem kimliği belirlenemeyen erkek cesedine ilişkin 19 yıllık sır perdesi aralandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yeniden yürüttüğü soruşturmada cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu DNA testiyle kesinleşirken, olayın aile içi töre ve namus saikiyle işlenen bir cinayet olduğu değerlendirildi.
2007'DE KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN CESET BULUNDU
Olay, 5 Temmuz 2007 tarihinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında meydana geldi.
Suda çürümüş halde bulunan erkek cesedinin kimliği, dönemin imkanlarıyla tespit edilemeyince cenaze Ankara Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada daimi arama kararı çıkarılırken, dosya hakkında 2023 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.
JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI
Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri dosyayı yeniden incelemeye aldı.
Saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve tanık görüşmeleri sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana hiçbir resmi ya da elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından da hakkında kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.
DNA TESTİYLE KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Özcan'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Y.D.'ye ulaştı.
Çocuklarından alınan DNA örneklerinin laboratuvarda incelenmesi sonucunda, 2007 yılında bulunan cesetten alınan örneklerle eşleştiği tespit edildi ve cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu kesin olarak belirlendi.
'TÖRE VE NAMUS SAİKİYLE ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI
Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, Aydın Özcan'ın aile içinde töre ve namus saikiyle öldürüldüğüne ilişkin maddi delillere ulaştı.
İncelemede ayrıca, Özcan'ın dini nikahlı eşi Y.D.'nin geçmişte farklı saiklerle burnunu kestiği ve bu olayın o dönem ulusal basına da yansıdığı belirlendi.
Şüphelilerin 2007 yılında kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarının geriye dönük analiz edilmesiyle de aralarındaki irtibat ortaya çıkarıldı.
BATMAN MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Temmuz'da Batman merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Aydın Özcan'ın ağabey ve kardeşlerinin de bulunduğu, 'tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme' suçunu iştirak halinde işledikleri değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Mahkeme, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.