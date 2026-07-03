Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine darbe: 55 şüpheli tutuklandı

Ankara'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran'da "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Takvim Kaynak Tercihleri

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 90'ı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri sağlık durumu nedeniyle adliyeye sevk edilemedi. Diğer 89 şüpheli ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı.

55 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. 85 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte sorgulanan şüphelilerden 55'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel