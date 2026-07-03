Gündem savunma sanayi ve NATO Zirvesi: Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Takvim Kaynak Tercihleri

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğine ivme kazandıracak yeni adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

NATO ZİRVESİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi de gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, zirvede müttefikler arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti. Ankara'da gerçekleştirilecek kritik zirve öncesinde, liderler NATO'nun gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel