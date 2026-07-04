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Dışişleri Bakanı Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan kritik görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik iş birliğinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler detaylı şekilde ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Türkiye ile Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkiler kapsamında diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

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