DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı

NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara 'da gerçekleştirilecek kritik zirvede buluşacak. Zirvenin gündeminde İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve Rusya-Ukrayna Savaşı yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönünde oluşturulmaya çalışılan algıya ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi niteliği taşıdığını vurguladı.

DMM, NATO Zirvesi öncesinde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulandığını bildirdi. Açıklamada, toplumun huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere ilişkin adli süreçlerin de yürütüldüğü vurgulandı.

Dmm'den sosyal medya açıklaması (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısının yaşanacağı algısı oluşturulmasına yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimidir.

Bahse konu spesifik içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm kurslarla ilgili kurumlarımız tarafından uygulanmakta; sorunlar endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan sanat odaklı içeriklere yönelik adli programlar yürütülmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarda yapılan açıklamaların alınıp alınmadığı; bölüm ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."



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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel