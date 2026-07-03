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DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı

NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek kritik zirvede İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde bir araya gelecek. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, bu paylaşımların kamuoyunda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu belirterek, vatandaşlara yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

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DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı

NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek kritik zirvede buluşacak. Zirvenin gündeminde İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve Rusya-Ukrayna Savaşı yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönünde oluşturulmaya çalışılan algıya ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, bunun açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi niteliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye, 7-8 Temmuz'da kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)Türkiye, 7-8 Temmuz'da kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"AMAÇ KORKU VE PANİK OLUŞTURMAK"

DMM'nin açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan spekülatif içeriklerin kamuoyunda korku ve panik oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

DMM, NATO Zirvesi öncesinde gerekli tüm güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulandığını bildirdi. Açıklamada, toplumun huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere ilişkin adli süreçlerin de yürütüldüğü vurgulandı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Dmm'den sosyal medya açıklaması (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)Dmm'den sosyal medya açıklaması (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısının yaşanacağı algısı oluşturulmasına yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimidir.

Bahse konu spesifik içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm kurslarla ilgili kurumlarımız tarafından uygulanmakta; sorunlar endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan sanat odaklı içeriklere yönelik adli programlar yürütülmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarda yapılan açıklamaların alınıp alınmadığı; bölüm ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

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DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı-4 DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı-5 DMM'den NATO Zirvesi öncesi açıklama! "Ankara'da terör saldırısı" iddiası yalanlandı-6
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