Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Görüşmelerde ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere Türkiye-Pakistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Liderler ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Ziyaret kapsamında Türkiye ile Pakistan iş dünyasını bir araya getirecek bir İş Forumu'nun da düzenlenmesi planlanıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel