Örgün eğitimle hafızlığı birleştiren 10 yaşındaki Utku 7 ayda Kur’an’ı ezberledi
Denizli’de eğitim hayatıyla hafızlık çalışmalarını eş zamanlı yürüten 10 yaşındaki Utku Günyılmaz, 7 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek büyük başarıya imza attı. Başkarcı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu bünyesinde düzenlenen törende konuşan Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, hafızlığın sadece ezberden ibaret olmadığını, Kur’an’ın hayatın merkezine alınması gerektiğini bildirdi.
Denizli'de ilkokul sıralarında eğitim gören 10 yaşındaki Utku Günyılmaz, okul dersleriyle birlikte yürüttüğü hafızlık çalışmalarını sadece 7 ayda tamamlayarak büyük başarıya imza attı. Merkezefendi İlçe Müftülüğüne bağlı Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Günyılmaz ile aynı başarıyı gösteren Zeki Afyon için özel tebrik programı düzenlendi.
SABIR VE GAYRETİN ESERİ
Programa katılan Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, kurs öğreticileri, öğrenciler, aileler ile davetliler genç hafızların heyecanına ortak oldu. Örgün eğitimle hafızlık eğitimini yürütmenin ciddi emek gerektirdiğini belirten Dr. Güneş, "Böylesine güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri, üç çocuklarının üçünün de hafız olmasına vesile oldukları ve Utku evladımıza bu ulvi yolda sonsuz destek verdikleri için kıymetli ailemizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimizi büyük bir titizlikle yetiştiren Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hocalarımıza ve kurs yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu başarı ekip çalışmasının, sabrın ve samimi gayretin eseridir." dedi.
"KÜÇÜK YAŞTA NELERİN BAŞARILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"
Hafızlığın yalnızca ezberden ibaret olmadığını anlatan Dr. Güneş, Kur'an'ın hayatın merkezine alınmasının önemine dikkat çekerek, "Utku evladımız küçük yaşta nelerin başarılabileceğini herkese göstermiştir. Kendisine Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde lafzın hamili, mananın amili ve hikmetin kamili olacağı hayırlı bir ömür diliyorum." diye konuştu.
HAFIZLIK TACINI GİYEN TALEBELERE ÖDÜL
Programda Utku Günyılmaz'ın hafızlık yolculuğunda ailesinin verdiği destek davetliler tarafından takdirle karşılandı. Üç çocuğunun da hafız olmasına vesile olan aile örnek gösterildi.
Etkinlik kapsamında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Günyılmaz ile hafızlık tacını giyen Zeki Afyon'a Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Kurs öğreticileri, öğrencilerin gösterdiği gayretin diğer çocuklara örnek olacağını bildirdi.
Kur'an tilaveti ile yapılan duaların ardından genç hafızlar aileleri, öğreticileri ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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