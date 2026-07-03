Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı
Kars'ta uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda İran uyruklu bir şüpheli yakalandı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan zanlının hastanede yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde toplam 571,91 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kars'ta uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde sentetik uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞLATILDI
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
HASTANEDE TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan kontrolde 29 yaşındaki şüpheli Rouya Hajıhassanı'nın üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde toplam 571,91 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
CERRAHİ MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI
Şüphelinin mide ve bağırsaklarındaki uyuşturucu maddeler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rouya Hajıhassanı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.