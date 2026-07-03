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Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı

Kars'ta uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda İran uyruklu bir şüpheli yakalandı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan zanlının hastanede yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde toplam 571,91 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı

Kars'ta uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde sentetik uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞLATILDI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı (Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır.)Şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı (Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır.)

HASTANEDE TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde 29 yaşındaki şüpheli Rouya Hajıhassanı'nın üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde toplam 571,91 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandıÇıkarıldığı mahkemece tutuklandı

CERRAHİ MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

Şüphelinin mide ve bağırsaklarındaki uyuşturucu maddeler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rouya Hajıhassanı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı-4 Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı-5 Kars'ta İran uyruklu uyuşturucu kuryesi tutuklandı! Midesinden zehir fışkırdı-6
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