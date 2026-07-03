İstanbul'da dükkan dükkan gezip esnafı taciz eden kadın yakalandı

İstanbul'da Ümraniye, İkitelli, Güngören, Bayrampaşa ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerine girerek erkek çalışanları cinsel tacize maruz bıraktığı iddia edilen Z.E. (30), emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SATIŞ BAHANESİYLE KABUSU YAŞATTI

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ticari işletmeleri hedef alan olaylar zinciri, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerlerine kolonya ve benzeri ürünleri satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanlara yönelik rahatsız edici hareketlerde bulundu.