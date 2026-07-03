İstanbul'da dükkan dükkan gezip esnafı taciz eden kadın yakalandı
İstanbul'un birçok ilçesinde i iş yerlerine ürün satma bahanesiyle giren bir kadının, erkek çalışanları öpmeye çalışarak cinsel tacizde bulunduğu ve reddedilince “tahrik oldum” diyerek hakaretler savurduğu görüntüler sosyal medyada İnfial yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 30 yaşındaki şüpheli Z.E.'yi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'da Ümraniye, İkitelli, Güngören, Bayrampaşa ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerine girerek erkek çalışanları cinsel tacize maruz bıraktığı iddia edilen Z.E. (30), emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
SATIŞ BAHANESİYLE KABUSU YAŞATTI
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ticari işletmeleri hedef alan olaylar zinciri, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerlerine kolonya ve benzeri ürünleri satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanlara yönelik rahatsız edici hareketlerde bulundu.
Birden fazla iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının çalışanları öpmeye çalıştığı ve fiziki temas kurmak için zorladığı anlar yer aldı.
REDDEDİLİNCE HAKARET YAĞDIRDI
Girdiği dükkanlarda hedef aldığı çalışanlardan tepki gören kadının, reddedildiği anlarda ise saldırganlaştığı görüldü. Esnafı çileden çıkaran görüntülerde, şüphelinin çalışanlara hakaret ettiği kayıtlara geçti.
Özellikle erkek çalışanları zor durumda bırakan kadının, fiziksel temas ısrarını sürdürürken "tahrik oldum" şeklindeki ifadeleri kullanması dikkat çekti.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sanal medyada hızla yayılması ve toplumsal tepkinin büyümesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, erkeklere yönelik taciz iddialarıyla aranan kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğu belirlendi
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla dün (2 Temmuz) yakalanarak gözaltına alınan Z.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Z.E emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilececek.