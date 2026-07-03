Marmara Otoyol Ringi tamamlanıyor: İstanbul-Tekirdağ 1 saatin altına inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği programda, Tekirdağ'ın ulaşım altyapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki mevcut 132 kilometrelik güzergâhın 114 kilometreye düşeceğini, böylece yolculuk süresinin 1 saatin altına ineceğini söyledi. Projenin yalnızca ulaşımı hızlandırmayacağını, Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesini de tamamen birleştirerek Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, yatırımların Türkiye'nin Orta Koridor'daki stratejik konumunu daha da güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca Velimeşe'ye köprülü kavşak yapılacağının müjdesini verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da yaptığı açıklamada, yapımı süren Kınalı-Malkara Otoyolu tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arasındaki mesafenin 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye düşeceğini, ulaşım süresinin ise 1 saatin altına ineceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey hattını da kesintisiz hale getireceğini vurguladı.
Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca Tekirdağ değil, Çanakkale ulaşımını da önemli ölçüde rahatlatacağını belirtti. Buna göre İstanbul-Çanakkale arasındaki mesafe 334 kilometreden 280 kilometreye inecek, seyahat süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek.
Bakan Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şunu artık çok net biliyoruz ki ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yollar, demiryolu hatları, limanlar, havaalanları ve lojistik merkezler; ekonominin ana damarlarıdır. Ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değil, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır. Bu nedenle ulaşım altyapımızı geliştirip mevcut uluslararası koridorları güçlendirirken artık alternatif rotalar oluşturmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MARMARA OTOYOL RİNGİ TAMAMLANACAK
Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi'nin ulaşım ağında önemli bir eksikliğin giderileceğini ifade eden Uraloğlu, projenin Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesini tamamen birleştireceğini söyledi.
Böylece Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.
HALKALI-KAPIKULE HATTI İÇİN GERİ SAYIM
Demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Trakya için stratejik önem taşıdığını belirtti.
Projede ilk etap olan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin başladığını açıklayan Uraloğlu, sertifikasyon sürecinin ardından hattın yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi.
ORTA KORİDOR'UN AVRUPA KAPISI GÜÇLENİYOR
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi olduğunu belirterek, ulaştırma yatırımlarının bu stratejik hedef doğrultusunda sürdüğünü söyledi.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ve devam eden yatırımlarla Orta Koridor'un taşıma kapasitesinin güçlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.
YOLCULUK SÜRESİ 8,5 SAATTEN 3,5 SAATE DÜŞECEK
Demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Trakya için stratejik önem taşıdığını belirtti.
İlk etap olan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin başladığını açıklayan Uraloğlu, sertifikasyon sürecinin ardından hattın yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Halkalı-Kapıkule Hattımızın önemli bir bölümünü inşallah Çerkezköy-Kapıkule'yi bu sene hizmete alacağız. Diğer Ispartakule ve Halkalı arasını da belki bu senenin sonu, belki önümüzdeki sene onları da hizmete alma gayreti içerisindeyiz. Bu noktada hızlı tren hattıyla beraber hem yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında iyi bir noktaya geleceğiz."
Ayrıca Ispartakule-Halkalı kesimindeki çalışmaların da sürdüğünü, hattın tamamlanmasıyla İstanbul-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini ifade etti.
Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseleceğini kaydetti.
VELİMEŞE'YE KÖPRÜLÜ KAVŞAK MÜJDESİ
Bakan Uraloğlu, Velimeşe'de güvenlik nedeniyle kapatılan hemzemin geçidin ardından yaşanan ulaşım sorununa da çözüm getirileceğini açıkladı.
Valilik koordinasyonunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Velimeşe'ye köprülü kavşak projesini üstleneceğini şu ifadelerle duyurdu: "Cumhurbaşkanımız diyor ki: 'Mahalli yönetimler görevini yapmıyorsa biz vatandaşımızı biçare bırakamayız.' Bakın bizim kaybettiğimiz belediyelerde hangi hizmeti askıya aldık? İstanbul'da yapıldığı gibi metro hatlarını toprakla mı doldurduk? Asla yapmadık, yapmayacağız. Bakın burada da Velimeşe girişinde Devlet Demiryolları'nın bir hemzemin geçişi vardı. Güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldık orayı. Bakın o Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki bir yoldan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Valimiz gerekli koordinasyonu yapacak. Yine Belediye Başkanımızla beraber oradaki imar düzenlemelerini yapacaklar. Biz de oranın köprülü kavşağını yapmış olacağız."
TEKİRDAĞ'A 123 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Tekirdağ'ın Trakya'nın en önemli üretim ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, son 24 yılda ulaştırma alanında 123 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.
Kentte bölünmüş yol uzunluğunun 86 kilometreden 412 kilometreye, sıcak asfalt kaplamalı yol ağının ise 246 kilometreden 601 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, Kınalı Ayrımı-Çorlu Devlet Yolu, Tekirdağ-Muratlı Yolu ve diğer ulaşım projelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
TEKİRDAĞ'A 123 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI
Uraloğlu, son 24 yılda Tekirdağ'ın ulaşım altyapısına 123 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı.
Kentte bölünmüş yol uzunluğunun 86 kilometreden 412 kilometreye, sıcak asfalt kaplamalı yol ağının ise 246 kilometreden 601 kilometreye çıkarıldığını belirten Bakan Uraloğlu, yeni kara yolu ve demiryolu projelerinin de hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.