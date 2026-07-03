Ankara-Niğde Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Niğde-Ankara Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.