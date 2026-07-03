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Ankara-Niğde Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Niğde-Ankara Otoyolu’nun Babakonağı mevkisinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray’daki hastanelere kaldırıldı.

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Ankara-Niğde Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Niğde-Ankara Otoyolu'nun Babakonağı mevkisinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde-Ankara Otoyolu’nda otobüs kazasıNiğde-Ankara Otoyolu’nda otobüs kazası

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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