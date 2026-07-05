Gıdada hile bitmiyor | Antep fıstıklı eklerde çekirdek, çayda boya tespit edildi: Bakanlık’tan yeni taklit tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son denetim sonuçları, birçok üründe tüketiciyi yanıltan uygulamaların sürdüğünü gösterdi. Yapılan incelemelerde Antep fıstıklı eklerde ay çekirdeği, lahmacun ve kebap harçlarında kanatlı eti, kırmızı et ürünlerinde sakatat, zeytinyağlarında farklı tohum yağları, siyah çayda boya maddesi ve çam balında taklit içerikler belirlendi.

Bakanlığın yeni taklit ve tağşiş listesi dikkat çeken usulsüzlükleri gözler önüne serdi. (Görsel: AA)

TARIM BAKANLIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Son denetim sonuçlarında tatlı ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bal ve çaya kadar birçok kategoride mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.

Ekleristan – Antep Fıstıklı Ekler → Ay çekirdeği tespiti

ANTEP FISTIKLI EKLERDE AY ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ

Listenin en dikkat çeken ürünlerinden biri, Antep fıstıklı ekler oldu. Yapılan analizlerde ürünün içeriğinde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı belirlendi. Söz konusu ürünün ait olduğu firmanın daha önce mali sorunlar yaşadığı ve mahkeme kararıyla iflas ettiği öğrenildi.

Halil Çevik – Üzüm Pekmezi → Şeker ilavesi tespiti

ÜZÜM PEKMEZİNE ŞEKER İLAVESİ YAPILDI

Denetimlerde üzüm pekmezinde şeker ilavesi yapıldığı da ortaya çıktı. Bakanlık, doğal üretim yöntemiyle elde edilmesi gereken üründe ilave şeker kullanımının tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Kule Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti.

SUCUK VE KAVURMA ÜRÜNLERİNDE ET HİLESİ

Et ve et ürünleri grubunda ise çok sayıda uygunsuzluk tespit edildi.

Ege Canet Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Tire-Ege Göçmenoğlu – Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dilimli) → Kanatlı eti tespiti.

Isıl işlem görmüş dana sucuk olarak satışa sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti, baş eti, taşlık ve kalp gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi.

Afyonkarahisar Doğaş – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Bazı kavurma ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti ile sakatat bulunduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Efem Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

HAZIR YEMEK ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE YER ALDI

Denetim sonuçlarında yalnızca paketli ürünler değil, hazır yemek ve restoran ürünleri de yer aldı. Lahmacun iç harcı, Adana kebap, pide iç harcı ve kırmızı et kıyması olarak satışa sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

DGL Gıda – Zeytiva Doğal Zeytinyağı Naturel → Tohum yağları karıştırılması tespiti.

ZEYTİNYAĞLARINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDI

Zeytinyağı ürünlerinde yapılan incelemelerde ise bazı naturel sızma ve naturel birinci zeytinyağlarına farklı tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu tür uygulamaların ürünün doğal yapısını bozduğunu ve tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığını vurguladı.

Mudanya Köy-Koop – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti.

SİYAH ÇAYDA BOYA, ÇAM BALINDA TAKLİT TESPİTİ

Listede siyah çay ve bal ürünleri de yer aldı. Yapılan analizlerde bir siyah çay ürününde gıda boyası kullanıldığı belirlenirken, bir çam balında ise taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Victoria – Siyah Çay → Gıda boyası tespiti.

TARIM BAKANLIĞI'NDAN YENİ İFŞA LİSTESİ

İflas Hal.Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ekleristan – (-) – Antep Fıstıklı Ekler → Ay çekirdeği tespiti

Halil Çevik – (-) – Üzüm Pekmezi → Şeker ilavesi tespiti

Mustafa Fırın Kale Et ve Et Ürünleri / Mustafa Fırın – Kale Et Mustafa Fırın – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Yusuf Beyoğlu Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Ceytürk Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Akit – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Doğaş – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Yusuf Beyoğlu – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Efem Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kule Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kule Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti

Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Afyonkarahisar Kule – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Sakatat (baş eti) tespiti

Bayrakoğlu Et Ürünleri – Ali Bayrak – Özlüm – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti

Tabriz Israfilov – Varnalı Kavurma – Kavurma → Sakatat (kalp) tespiti, tek tırnaklı eti tespiti

Ege Canet Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Tire-Ege Göçmenoğlu – Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dilimli) → Kanatlı eti tespiti

Etbirsan Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Halil Ağa – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Sakatat (kalp) tespiti

Aladağ Etliekmek – Mustafa Aladağ – (-) – Lahmacun İç Harcı → Kanatlı eti tespiti

Necmettin Erbakan Üniversitesi E Blok Lokanta Kafeterya – Şefik Kılıçaslan – (-) – Adana Kebap → Kanatlı eti tespiti

Özkan Demirbacak Et Limited Şirketi – Öz İkram Kasabı (Kadınlar Pazarı) – (-) – Kıyma (Kırmızı Et) → Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

Gürkan Pide Salonu – Gürkan Filiz – (-) – Pide İç Harcı (Dana Kıyma, Domates, Biber, Maydanoz) → Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

Emre Çulha – Mudanya Köy-Koop – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti

Emre Çulha – Mudanya Köy-Koop – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti

Mustafa Genç – (-) – Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti

Halil Çevik – (-) – Naturel Birinci Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti

DGL Gıda – Enes Çelik – DGL Gıda – Zeytiva Doğal Zeytinyağı Naturel → Tohum yağları karıştırılması tespiti

Akbar Çay Gıda Tekstil Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Victoria – Siyah Çay → Gıda boyası tespiti

Halil Çevik – (-) – Çam Balı → Taklit veya tağşiş tespiti

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel