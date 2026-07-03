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Ankara'da NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde: 4 binden fazla şüpheli yakalandı

Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. 4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen güvenlik önlemleri kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı. Denetimlerde aranan 4 binden fazla kişi yakalandı.

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Ankara'da NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde: 4 binden fazla şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık üç aydır devam eden ve zirvenin güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürülen güvenlik uygulamalarında binlerce polis görev aldı. Edinilen bilgilere göre, 4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla şahıs ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ARANAN 4 BİNDEN FAZLA ŞAHIS YAKALANDI

Zirve tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama (rent a car) firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerler ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi ve şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 4 binden fazla şahıs yakalandı.

NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ DENETİMLERE KATILDI

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalara bizzat katılarak denetimlerde bulundu. Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle bir araya geldi; vatandaşlarla sohbet edip güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimlere katıldı.İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimlere katıldı.

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Ankara'da NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde: 4 binden fazla şüpheli yakalandı-5 Ankara'da NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde: 4 binden fazla şüpheli yakalandı-6 Ankara'da NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde: 4 binden fazla şüpheli yakalandı-7
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