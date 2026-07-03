Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık üç aydır devam eden ve zirvenin güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla sürdürülen güvenlik uygulamalarında binlerce polis görev aldı. Edinilen bilgilere göre, 4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla şahıs ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

NATO zirvesi öncesi binlerce polis görevde (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) ARANAN 4 BİNDEN FAZLA ŞAHIS YAKALANDI Zirve tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama (rent a car) firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerler ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi ve şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 4 binden fazla şahıs yakalandı.