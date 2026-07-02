Yasak olmaması için tek şart! Trafikte yeni kurallar: Araç kokusu, telefon tutucu...
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü güvenliği ve kamu huzurunu artırmaya yönelik kapsamlı değişiklikler Resmİ Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarların araç içinde bulundurulması yasaklanırken, seyir halinde video veya televizyon yayını izlenmesine de yasak getirildi. Ayrıca araçtan dışarı taşacak şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi ve belirlenen standartların dışında ilave hoparlör, amplifikatör ile subwoofer kullanımı da sınırlandırıldı.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü güvenliği ile kamu düzenini artırmaya yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle sürücünün görüş alanını kapatan aksesuarlar yasaklanırken, seyir halinde video izlenmesi ve araçtan dışarı taşacak şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesine de yeni kurallar getirildi.
SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEYEN AKSESUARLAR YASAKLANDI
Yönetmelikle"görüntü cihazı" ve "sürücü görüş alanı" kavramları tanımlandı. Buna göre sürücünün ön cam, ön yan camlar ve dış aynalar aracılığıyla yolu, trafiği ve çevreyi görebildiği alan "sürücü görüş alanı" olarak kabul edilecek.
Bu alan içerisinde yer alan süs eşyaları, aksesuarlar veya diğer nesnelerin sürücünün yolu, yayaları, araçları, trafik işaret levhalarını ve yol çizgilerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasak olacak.
Araç üreticisinin fabrika çıkış donanımları bu kapsamın dışında tutulurken, direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseklikteki ekipmanlar ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucuları, görüşü engellemediği sürece istisna kapsamında değerlendirilecek.
SEYİR HALİNDE VİDEO VE TELEVİZYON İZLEMEK YASAK
Yeni düzenlemeyle sürücülerin seyir halindeyken izleme alanı içinde bulunan görüntü cihazlarından video veya televizyon yayını izlemesi de yasaklandı.
Buna karşın navigasyon sistemleri, park destek ekranları, araç içi ve dışını gösteren kamera sistemleri ile aracın kontrol ve ayarlarına ilişkin ekranların kullanımına izin verilecek.
YÜKSEK SESLE MÜZİĞE SINIRLAMA
Yönetmelik, araç içerisindeki ses sistemlerine de yeni kurallar getirdi. Buna göre araçtaki ses cihazlarının sesi dışarıya taşacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılması yasaklandı.
Kurala aykırı davrananlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesi kapsamında işlem yapılacak.
İLAVE SES SİSTEMLERİNE YENİ STANDART
Araç üreticisinin belirlediği donanımlar dışında ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da sınırlandırıldı.
Düzenlemeye göre araçların bagaj bölümünde en fazla bir adet 45 Hz subwoofer ile bir adet en fazla 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek.
Belirlenen standartların üzerinde ses sistemi kullanılması, bagajda birden fazla sistem bulunması veya bu sistemlerin sesi araç dışına taşarak kamu huzurunu bozacak şekilde kullanılması halinde yine trafik mevzuatı kapsamında idari işlem uygulanacak.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GÖRÜNTÜ CİHAZI DÜZENLEMESİ
Yönetmelikte ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlara ilişkin düzenleme de yer aldı.
Buna göre otobüslerde bireysel sesli ve görüntülü cihazlar yolcuların kullanımına yönelik olarak koltuklara veya uygun alanlara yerleştirilebilecek. Ancak bu cihazlar şoförün göremeyeceği şekilde konumlandırılacak ve sürücüler tarafından kontrol edilemeyecek.
Yayımlanan Resmi Gazete'nin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından hayırlı olsun paylaşımında bulundu. Bakan Çiftçi'nin paylaşımı şöyle:
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığımız yeni düzenleme, aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun.
Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik.
Yeni düzenlemeyle; araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz.
📱 Telefon tutucular ve araç kameraları: Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak.
🍁 Dikiz aynasına asılan aksesuarlar: Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak.
🖥️ Multimedya ve akıllı ekranlar: Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak.
🔊 Araç içi ses sistemleri: Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkân sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak.
🎥 Somut tespit ve kayıt şartı: Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek.
🚌 Yolcu taşıyan araçlar: Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek.
Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz.