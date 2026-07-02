Yasak olmaması için tek şart! Trafikte yeni kurallar: Araç kokusu, telefon tutucu...

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle sürücünün görüş alanını kapatan aksesuarlar yasaklanırken, seyir halinde video izlenmesi ve araçtan dışarı taşacak şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesine de yeni kurallar getirildi.

SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEYEN AKSESUARLAR YASAKLANDI

Yönetmelikle"görüntü cihazı" ve "sürücü görüş alanı" kavramları tanımlandı. Buna göre sürücünün ön cam, ön yan camlar ve dış aynalar aracılığıyla yolu, trafiği ve çevreyi görebildiği alan "sürücü görüş alanı" olarak kabul edilecek.

Bu alan içerisinde yer alan süs eşyaları, aksesuarlar veya diğer nesnelerin sürücünün yolu, yayaları, araçları, trafik işaret levhalarını ve yol çizgilerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasak olacak.

Araç üreticisinin fabrika çıkış donanımları bu kapsamın dışında tutulurken, direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseklikteki ekipmanlar ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucuları, görüşü engellemediği sürece istisna kapsamında değerlendirilecek.