Türkiye ile Umman arasında konut ve şehircilik iş birliği
Türkiye ile Umman, konut ve kentsel planlama alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli'nin katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında sürdürülebilir şehircilik, konut politikaları, altyapı, finansman ile akıllı ve dirençli şehirler alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.
Türkiye ile Umman arasında konut ve kentsel planlama alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.
KONUT VE ŞEHİRCİLİKTE İŞ BİRLİĞİ
İki bakanın gerçekleştirdiği görüşmede şehircilik alanındaki ortak çalışma imkanları ele alınırken, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN ORTAK ADIM
Mutabakat zaptı kapsamında sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları ile akıllı ve dirençli şehirler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
ŞUAYLİ: TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARI UMUT VERİYOR
Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli, Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde başarılı bir performans ortaya koyacağına inandıklarını ifade etti.
Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Şuayli, bu çalışmaların hükümetlerin afet sonrası hızlı koordinasyonunu ve Türkiye'nin imkanlarını ortaya koyduğunu belirtti.
BAKAN KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ
Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kurum, "Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak, 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.