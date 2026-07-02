Türkiye ile Umman arasında konut ve kentsel planlama alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. KONUT VE ŞEHİRCİLİKTE İŞ BİRLİĞİ İki bakanın gerçekleştirdiği görüşmede şehircilik alanındaki ortak çalışma imkanları ele alınırken, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu. Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakanlar, Türkiye'nin COP31 başkanlık süreci ve deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN ORTAK ADIM Mutabakat zaptı kapsamında sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları ile akıllı ve dirençli şehirler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. ŞUAYLİ: TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARI UMUT VERİYOR Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli, Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde başarılı bir performans ortaya koyacağına inandıklarını ifade etti. Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Şuayli, bu çalışmaların hükümetlerin afet sonrası hızlı koordinasyonunu ve Türkiye'nin imkanlarını ortaya koyduğunu belirtti.