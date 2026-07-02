Fiber internet abone sayısı 10 milyonu aştı | 1 yılda 2 milyon artış

Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre ülkedeki fiber internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Türkiye’de fiber internet abone sayısı 10,3 milyona ulaştı. (Fotoğraf:AA) 10 MİLYONU AŞTI Teknolojik ürünlerin sürekli gelişimi ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte Türkiye'deki fiber internet abone sayısı bu yıl 10 milyonu aştı.