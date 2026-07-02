Türkiye’den Şam’daki terör saldırısına güçlü kınama: Suriye’yle dayanışma sürecek
Türkiye, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde can kayıplarına yol açan terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de istikrar ve güvenliği hedef alan girişimlere karşı dayanışmanın süreceğini bildirdi.
Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde bugün (2 Temmuz) gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.
HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
SURİYE HALKININ BİRLİĞİNE VURGU
Bakanlık, saldırının Suriye'de istikrar ve güvenlik sürecini hedef aldığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır."
TÜRKİYE'NİN DAYANIŞMASI SÜRECEK
Açıklamanın sonunda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceği vurgulanarak, "Türkiye, bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdürecektir" denildi.