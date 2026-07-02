Türkiye’den Şam’daki terör saldırısına güçlü kınama: Suriye’yle dayanışma sürecek

SURİYE HALKININ BİRLİĞİNE VURGU

Bakanlık, saldırının Suriye'de istikrar ve güvenlik sürecini hedef aldığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır."