Başkan Erdoğan Yunanistan'ın Şahin köyü sakinleriyle görüştü

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Şahin köyüne gitti.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Şahin köyü sakinleriyle telefonda görüştü. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan, buradaki programa telefonla bağlanarak, köy sakinleriyle görüştü.

Köy halkını selamlayan Başkan Erdoğan, "Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Programa yoğun ilgi gösteren köy sakinleri de Başkan Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek, teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Tuğba Işık Ercan ile heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Erdoğan'dan Batı Trakya'ya sürpriz telefon: Şahin Köyü sakinleriyle görüştü

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel