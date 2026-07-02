Eski manken Deniz Akkaya Kocaeli'de gözaltına alındı

Ev sahibi Kürşat Akcebe'nin ise Akkaya ile arkadaş olduklarını, eski mankenin evine bir süre önce misafir olarak geldiğini ancak daha sonra evi işgal ettiğini söylediği öğrenildi. Akcebe, Akkaya'nın kendisine yönelik ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

Çok mutluyum. Birazdan evime, çocuklarıma kavuşacağım. Şöyle bir problem yaşandı; adliyeden kendisi benden daha önce çıktığı için ve bana uzaklaştırma kararı aldırmış. Eve gelip koşa koşa kendisini içeri atmış. O yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor, o da ev sahibi. Bir şekilde karakola başvuruldu. Sağ olsun savcılarımız, memurlarımız bize çok yardımcı oldular ve Deniz Hanım'ı çıkarttılar.

"ARKADAŞIMIN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMESİ BENİ ÜZDÜ"

Durumdan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Akcebe, "Bunu söylerken bile çok üzülüyorum, üzüldüm kadının durumuna. Cidden arkadaşımın böyle bir duruma düşmesi beni üzdü. Başka da bir şey söyleyemeceğim ama şu an çok mutluyum. Evde kedi ve köpeklerim var. Hepsi de yukarıda tir tir titriyor. Onların yanına girmek için sabırsızlanıyorum. Gelmem uzun sürdü çünkü İzmit'te merkezdeydim. Bana öyle bir uzaklaştırma kararı almış ki kilometrelerce uzaklaşmak zorunda kalmıştım ama şu an çocuklarıma ve evime kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel