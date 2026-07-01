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Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi

Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi.

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Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi

Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. (Fotoğraf: X)Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. (Fotoğraf: X)

EGE' DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

  • Büyüklük:4.3 (Mw)
  • Yer:Ege Denizi
  • Tarih:2026-07-01
  • Saat:15:03:05 TSİ
  • Enlem:35.98167 N
  • Boylam:23.16722 E
  • Derinlik:6.66 km

AFAD verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi. (Fotoğraf:AA)AFAD verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi. (Fotoğraf:AA)

1 TEMMUZ 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-07-01 15:16:0137.5722236.141947.03ML2.0Kadirli (Osmaniye)
2026-07-01 15:03:0535.9816723.167226.66MW💥 4.3Ege Denizi
2026-07-01 14:53:5838.8697226.763337.00ML1.9Ege Denizi - [10.21 km] Dikili (İzmir)
2026-07-01 14:48:5839.4022240.454727.00ML1.7Yedisu (Bingöl)
2026-07-01 14:24:5036.9480629.375835.76ML2.6Gölhisar (Burdur)
2026-07-01 14:22:5038.0294444.232227.00ML2.0Başkale (Van)
2026-07-01 14:09:3439.2208328.176677.00ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 13:43:2139.2397228.958616.68ML1.5Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:26:5839.2608328.900007.00ML1.1Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:23:4239.2358328.972787.00ML1.5Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:22:3839.2475028.973337.00ML1.0Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:11:1939.2352828.9969415.42ML1.7Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:52:4939.2255628.9941713.00ML2.4Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:49:3439.2475028.981117.04ML2.6Simav (Kütahya)
2026-07-01 12:46:5238.2680637.768334.32ML2.8Akçadağ (Malatya)
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