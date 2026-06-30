Dijital reklamlarda yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, dijitalleşmenin etkisiyle artan reklam ve ilanlara karşı tüketicilerin korunmasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni kurallara göre, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek hazırlanan hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği açık ve kolay erişilebilir şekilde kullanıcıya bildirilecek. Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı , tüketicilerin dijital ortamda daha etkin korunmasını amaçlayan " Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği "nde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete 'nin bugün yayımlanan düzenlemeyle hedefli reklamlardan yapay zekâ içeriklerine, influencer paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Yapay zeka destekli reklamlardan influencer paylaşımlarına, indirimli satışlardan tüketici yorumlarına kadar dijital ticarette kurallar baştan yazıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINA YENİ KURAL

Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya içerik üreticilerinin, herhangi bir ücret, ücretsiz ürün, indirim veya etkinlik daveti gibi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda reklam niteliğini açıkça belirtmeleri zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresine yer verilmesi gerekecek.

İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle tüketiciye indirim ya da başka bir avantaj sağlayan koşullu satış kampanyaları da indirimli satış reklamı hükümlerine tabi olacak. İndirimli satışlarda, indirimin başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirimin önceki fiyatı olarak gösterilebilecek. Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimden önceki son fiyat esas alınacak.