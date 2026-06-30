Dijital reklamlarda yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin dijital ortamda aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle hedefli reklamlar, influencer paylaşımları, yapay zekâ içerikleri, indirim kampanyaları ve tüketici değerlendirmelerine yönelik yeni kurallar getirildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin dijital ortamda daha etkin korunmasını amaçlayan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan düzenlemeyle hedefli reklamlardan yapay zekâ içeriklerine, influencer paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.
Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, dijitalleşmenin etkisiyle artan reklam ve ilanlara karşı tüketicilerin korunmasının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni kurallara göre, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek hazırlanan hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği açık ve kolay erişilebilir şekilde kullanıcıya bildirilecek. Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması yasaklandı.
İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINA YENİ KURAL
Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya içerik üreticilerinin, herhangi bir ücret, ücretsiz ürün, indirim veya etkinlik daveti gibi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda reklam niteliğini açıkça belirtmeleri zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresine yer verilmesi gerekecek.
İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI DEĞİŞTİ
Yeni düzenlemeyle tüketiciye indirim ya da başka bir avantaj sağlayan koşullu satış kampanyaları da indirimli satış reklamı hükümlerine tabi olacak. İndirimli satışlarda, indirimin başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirimin önceki fiyatı olarak gösterilebilecek. Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimden önceki son fiyat esas alınacak.
YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI DA YASAK KAPSAMINDA
Yönetmelikle birlikte falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının kapsamı genişletildi. Yasa dışı şans oyunlarına yönelik reklamlar da yasak kapsamına alınırken, bu düzenlemelerin 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe gireceği bildirildi.
ŞİKAYETLERE CEVAP SÜRESİ KISALDI
Tüketici değerlendirmeleri yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan açıklama ve cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.
YAPAY ZEKA REKLAMLARINA DÜZENLEME
Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan ve gerçek kişilerden ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ayrıca gerçek kişilerin yapay zeka ile oluşturulan dijital kopyalarının bir ürünü kullanıyormuş veya tavsiye ediyormuş izlenimi verdiği reklamlar yasaklandı.
Bunun yanında çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel ifadelerin açıklama yapılmadan kullanılması engellendi. Çevresel iddiaların hangi aşamaya ilişkin olduğunun belirtilmesi ve bu beyanların yetkili kurumlar, üniversiteler veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle desteklenmesi gerekecek.
TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE TÜKETİCİ YORUMLARINDA YENİ DÖNEM
Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimini oluşturacak reklamlar yasaklanırken, sağlık beyanı dışında kalan konularda karşılaştırmalı reklam yapılmasına imkan tanındı. Ayrıca akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının önüne geçilecek.
Tüketici değerlendirmelerine ilişkin düzenlemeyle de satın alma sürecinin doğrulanamadığı platformlardan alınan yorumların yayımlanması engellenecek. Ürün, hizmet, teslimat veya satıcıya ilişkin değerlendirmelerin farklı başlıklar altında sunulması halinde ise tüm değerlendirmelerin tüketicinin kolayca görebileceği şekilde birlikte paylaşılması zorunlu olacak.