Başkan Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Başkan Erdoğan, denizlerdeki tam bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin nişanesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümününde sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Kabotaj, bir ülkenin kendi kara sularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel