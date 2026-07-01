CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Başkan Erdoğan, denizlerdeki tam bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin nişanesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümününde sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı-1

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Kabotaj, bir ülkenin kendi kara sularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın
SONRAKİ HABER

Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler