Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Aslanbay kardeşlerin hapis cezalarını onayladı.

Hasan Aslanbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi nedeniyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ek 24 yıl hapis cezası aldı.

Hüseyin Aslanbay, Moda Deniz Kulübü baskını nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Furkan Aslanbay, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi nedeniyle ağır müebbet ve müebbet hapis cezası aldı.

Diğer iki kardeş, Rıdvan ve Enes Aslanbay, darbe girişimi sonrası ordudan ihraç edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, ihanetin en somut örneklerinden biri olan Aslanbay kardeşler dosyası Yargıtay tarafından karara bağlandı.



Başkan Erdoğan'a suikaste giden, Ömer Halisdemir'i şehit eden ve 15 Temmuz gecesi komutanları rehin alan ihanet timlerinde yer alan 3 kardeş, ihanetin hesabını yargı karşısında ödedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik birimlerine sızdıran örgütün, darbe gecesi sahaya sürdüğü Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti.

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Aslanbay kardeşlerin hapis cezalarını onayladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



BİRİ SUİKAST TİMİNDEYDİ



Kripto FETÖ'cü kardeşler, 15 Temmuz gecesi farklı illerde ancak aynı hain amaç uğruna en ön saflarda yer almıştı. Yargıtay tarafından onanan kararlarla birlikte, kardeşlerin işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar tarihe bir kez daha not düşüldü. Eski Üsteğmen Hasan Aslanbay, İzmir'deki MAK filosunda görevliyken Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timin içinde yer aldı.