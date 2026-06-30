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15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timi, Ömer Halisdemir'in şehit edildiği tim ve komutanların rehin alındığı eylemlerde yer alan Aslanbay kardeşler hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onadı. FETÖ'nün askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği aile üyelerine ilişkin dava, 10 yıl sonra kesinleşen kararlarla sonuçlandı.

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15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti
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  • Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Aslanbay kardeşlerin hapis cezalarını onayladı.
  • Hasan Aslanbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi nedeniyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ek 24 yıl hapis cezası aldı.
  • Hüseyin Aslanbay, Moda Deniz Kulübü baskını nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Furkan Aslanbay, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi nedeniyle ağır müebbet ve müebbet hapis cezası aldı.
  • Diğer iki kardeş, Rıdvan ve Enes Aslanbay, darbe girişimi sonrası ordudan ihraç edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, ihanetin en somut örneklerinden biri olan Aslanbay kardeşler dosyası Yargıtay tarafından karara bağlandı.

Başkan Erdoğan'a suikaste giden, Ömer Halisdemir'i şehit eden ve 15 Temmuz gecesi komutanları rehin alan ihanet timlerinde yer alan 3 kardeş, ihanetin hesabını yargı karşısında ödedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik birimlerine sızdıran örgütün, darbe gecesi sahaya sürdüğü Hasan, Hüseyin ve Furkan Aslanbay hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti.

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Aslanbay kardeşlerin hapis cezalarını onayladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Aslanbay kardeşlerin hapis cezalarını onayladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

BİRİ SUİKAST TİMİNDEYDİ

Kripto FETÖ'cü kardeşler, 15 Temmuz gecesi farklı illerde ancak aynı hain amaç uğruna en ön saflarda yer almıştı. Yargıtay tarafından onanan kararlarla birlikte, kardeşlerin işledikleri suçlar ve aldıkları cezalar tarihe bir kez daha not düşüldü. Eski Üsteğmen Hasan Aslanbay, İzmir'deki MAK filosunda görevliyken Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timin içinde yer aldı.

15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-3

Sikorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak kalkışmaya destek veren Hasan Aslanbay, "Anayasa'yı ihlal", "Cumhurbaşkanı'na suikast" ve iki kez "kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hürriyeti yoksun kılma ve yaralama suçlarından aldığı 24 yıllık hapis cezası da onandı.

15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-4

DENİZ KULÜBÜNÜ BASTI

Eski Üsteğmen Hüseyin Aslanbay, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan İstanbul'a geçerek Moda Deniz Kulübü'nü basan timi yönetti. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve 8 generali rehin alan, komutanlara plastik kelepçe takarken görüntülenen Hüseyin Aslanbay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 kez ayrı ayrı 15 yıl (toplam 120 yıl) hapis cezası aldı. Eski astsubay Furkan Aslanbay, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, darbeci general Semih Terzi ile birlikte hareket eden timin içindeydi.
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi eyleminde yer alan Furkan Aslanbay, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağır müebbet, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar Yargıtay tarafından tescillendi.

15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-5


İKİ KARDEŞ ORDUDAN ATILDI

İstihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu, FETÖ'nün Aslanbay ailesinden 5 kardeşi Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes askeri okullara ve kritik görevlere yerleştirdiği ortaya çıkarılmıştı. Darbe gecesi bizzat silah kuşanan 3 kardeş müebbet hapis cezalarıyla cezaevine gönderilirken, diğer kardeşler Rıdvan ve Enes Aslanbay ise darbe girişiminin ardından ordudan ihraç edilmişti.



Haber: Halit Turan

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15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-7 15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-8 15 Temmuz'un hainleri Aslanbay kardeşlere müebbet kararı kesinleşti-9
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