TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti.