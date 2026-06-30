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TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1.500 kişilik aşure lokması ikram edildi.

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TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan aşure lokması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

Video Oynatma İkonu TBMM'de Muharrem ayı bereketi: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı

TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı-2

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı-3

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti.

TBMM'de Muharrem ayına özel anlamlı program: Bin 500 kişilik aşure lokması paylaşıldı-4

TBMM'de gerçekleştirilen programa milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

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