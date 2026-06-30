Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada

NATO ÖNCESİ SON KABİNE 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE OLACAK Gözler, NATO Zirvesi marjında gerçekleşecek Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Haberin fotoğrafları AA ve Reuters'dan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN SON AŞAMA MASAYA YATIRILACAK



Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.