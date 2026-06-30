Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada
Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki zirvede başta Ankara'daki NATO zirvesi ve Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere gündemde öne çıkan başlıklar ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.
NATO ÖNCESİ SON KABİNE
7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.
GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE OLACAK
Gözler, NATO Zirvesi marjında gerçekleşecek Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.
Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN SON AŞAMA MASAYA YATIRILACAK
Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.
MAAŞ ZAMLARI VE ENFLASYON ELE ALINACAK
Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.
Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.