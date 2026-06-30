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Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada

Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki zirvede başta Ankara'daki NATO zirvesi ve Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere gündemde öne çıkan başlıklar ele alınacak.

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Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.

NATO ÖNCESİ SON KABİNE

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Haberin fotoğrafları AA ve Reuters'dan alınmıştır.)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Haberin fotoğrafları AA ve Reuters'dan alınmıştır.)

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE OLACAK

Gözler, NATO Zirvesi marjında gerçekleşecek Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN SON AŞAMA MASAYA YATIRILACAK

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

Ekonomide son gelişmeler ele alınacak. Ekonomide son gelişmeler ele alınacak.

MAAŞ ZAMLARI VE ENFLASYON ELE ALINACAK

Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.

Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

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Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada-5 Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada-6 Başkan Erdoğan liderliğinde NATO öncesi kritik Kabine: Ankara'daki zirve ve Terörsüz Türkiye masada-7
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