NATO Zirvesi öncesi Adana ve Bolu’da 1-10 Temmuz eylem yasağı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında Adana ve Bolu'da toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri eylem ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

NATO ZİRVESİ ÖNLEMLERİ DEVREDE



Adana Valiliği, kent genelinde zirve kapsamında veya aynı amaç doğrultusunda gerçekleştirilebilecek eylem ve etkinliklere karşı önleyici tedbirler alındığını açıkladı.



Valilikten yapılan duyuruya göre park ve bahçeler, genel yollar, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının önleri ve açık-kapalı alanlarda düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, açlık grevi, stant ve çadır kurulması, bildiri dağıtılması, afiş asılması ve benzeri tüm faaliyetler yasak kapsamına alındı.



NATO Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

YASAKLARIN KAPSAMI AÇIKLANDI

Bolu Valiliği de Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ülke genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek benzer bir karar aldı.

Açıklamada, polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere il genelinde zirveyi protesto amacıyla düzenlenecek açık ve kapalı alan toplantıları, yürüyüşler, basın açıklamaları, protesto eylemleri, oturma eylemleri, çadır kurulması, stant açılması, afiş, pankart ve poster asılması, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtılması, imza kampanyaları ile meşale yakılması yasaklandı. Ayrıca bu eylemlere destek amacıyla kente gelecek araç ve kişilerin il sınırlarına giriş ve çıkışlarına da kısıtlama getirildi.

Her iki ilde de yasaklar 1 Temmuz 2026 saat 08.00'de başlayacak ve 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar yürürlükte olacak.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel