Bursa'da Tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki iş yerinde yangın çıktı | Alevler 4 dükkanı sardı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı bir dükkanda çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği yangında yoğun duman kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi'ndeki Tarihi Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerinde yangın çıktı.
- Yangın saat 09.30 sıralarında 2 katlı ahşap binanın üst katında başladı.
- Alevler bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı ve binalarda çökmeler meydana geldi.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve müdahale çalışmaları devam ediyor.
- Yangının çıkardığı yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.
Bursa'da bulunan Tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı.Bursa'da tarihi çarşıda yangın!
Yangın, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı.
OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ
Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.
Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel