AB ve Türkiye’nin ortak finanse ettiği proje tamamlandı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 24 yılda 355 milyar dolar yatırım

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa ile Orta Asya arasında dirençli bağlantılar kurulmasının kazan-kazan politikası gereği herkes için faydalı olacağını belirtti.

Türkiye son 24 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve altyapı alanında 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin demiryolu ağı 2002 yılında 11 bin kilometreyken bugün 14 bin kilometreye ulaştı ve 4 bin 164 kilometre demiryolu yapımı devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru ile Orta Asya ve Körfez Bölgesi'nden gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek demiryolu hattının Avrupa'ya bağlanması için çalışmalar yürütülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa ile Orta Asya arasında dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) "ULAŞIM OLMADAN TİCARET OLMAZ" Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu, demiryolu yük taşımacılığının geleceği, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Türkiye'nin küresel ticaret koridorlarındaki rolü açısından önemli bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ulaştırma ve altyapı alanında attığımız her adımda şunu söylüyoruz: Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yol, demiryolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapısı; bunların her biri ekonominin ana damarlarıdır. Bu kapsamdan baktığımızda ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değildir. Aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır."