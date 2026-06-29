Aydın'da büyük katılım! 1010 muhtar ve aza AK Parti saflarına katıldı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Çerçioğlu, hizmette hiçbir ayrım yapmadıklarını ve adil olduklarını ifade etti.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende 391 muhtar ve 691 aza olmak üzere toplam 1010 kişi partiye katıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlar ve azalar için geniş kapsamlı bir "Muhtarlar ve azalar üye katılım töreni" gerçekleştirdi. Şehrin geleceğini şekillendirmek ve mahallelerin refahını artırmak amacıyla düzenlenen bu organizasyon, siyasi kulislerde ve kent meydanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bugün 391 muhtar ve 691 aza olmak üzere toplam 1010 kişi AK Parti'ye katıldı.