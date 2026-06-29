Aydın'da büyük katılım! 1010 muhtar ve aza AK Parti saflarına katıldı
AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kitlesel katılım töreninde, 391 muhtar ve 619 aza olmak üzere toplam 1010 yerel yönetici AK Parti saflarına katıldı. Törende birlik, beraberlik ve hizmette adalet mesajları öne çıktı.
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- AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende 391 muhtar ve 691 aza olmak üzere toplam 1010 kişi partiye katıldı.
- Törene AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir katıldı.
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.
- Çerçioğlu, hizmette hiçbir ayrım yapmadıklarını ve adil olduklarını ifade etti.
- AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.
AK Parti Aydın İl Başkanlığı, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlar ve azalar için geniş kapsamlı bir "Muhtarlar ve azalar üye katılım töreni" gerçekleştirdi. Şehrin geleceğini şekillendirmek ve mahallelerin refahını artırmak amacıyla düzenlenen bu organizasyon, siyasi kulislerde ve kent meydanında büyük bir coşkuyla karşılandı.
Bugün 391 muhtar ve 691 aza olmak üzere toplam 1010 kişi AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından "Muhtarlar ve azalar üye katılım töreni" düzenlendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada:
"Hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışı ile Aydın'a hep beraber geleceği hazırlıyoruz. Yaşadığımız mahallenin, kentin refahı ve kalkınması için her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde olduk, bundan sonra da iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Sizler bana çok destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hep beraber tüm gücümüzle daha fazla çalışacağız. İki katı çalışacağız. Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisi birleşti, hizmette sınır yok bundan sonra. Bugün burada 391 muhtarımız ve 619 azamızla birlikte toplam 1010 muhtar ve azamız partimize katıldı. Ama hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadık. Hizmette hep adil olduk, bundan sonra da adil olacağız" diye konuştu.
Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.