2235 yıllık şanlı bir tarih! Başkan Erdoğan Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, "Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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- Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2 bin 235. yıl dönümü kutlanıyor.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
- Erdoğan, sosyal medya mesajında şehitleri rahmetle andığını belirtti.
Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun üzerinden tam 2 bin 235 yıl geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Etkin, caydırıcı ve saygın" vurgusu dikkat çekerken şu ifadeler yer aldı:
"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.
Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum"
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel