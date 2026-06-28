2235 yıllık şanlı bir tarih! Başkan Erdoğan Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun üzerinden tam 2 bin 235 yıl geçti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.



Başkan Erdoğan Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"



Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Etkin, caydırıcı ve saygın" vurgusu dikkat çekerken şu ifadeler yer aldı:

"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum"

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel