Pavyoncu alçak Adana'da yardıma çağırdığı polisi vurdu

Şüpheli Can C. basın mensuplarına polise neden ateş ettiği sorulduğunda 'Yanlışlıkla' cevabını verdi.

Soruşturmada Can C.'nin gece kulübünden atılmasını hazmedemediği ve intikam almak için silahıyla geri döndüğü tespit edildi.

Çukurova Devriye Ekipleri tarafından yakalanan 23 yaşındaki Can C., kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sağ bacağından ve kasığından yaralanan polis memuru M.A.Ş. Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'da gece kulübünden atılmayı gurur meselesi haline getiren şahsın intikam hırsı, görevi başındaki polis memurunu hedef alan pervasız silahlı saldırıya dönüştü.

Adana Çukurova’da gece kulübünden atılmasını hazmedemeyen 23 yaşındaki Can C., mekanı kurşunlamak için silahlanarak geri döndüğü bölgede, kendi yaptığı asılsız ihbarla olay yerine gelen polis memuru M.A.Ş.’ye 4 el ateş etti (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

ASILSIZ İHBARLA POLİSİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Olay, 25 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Can C. isimli kişi, "silahlı şahıslar tarafından kovalandığını" öne sürüp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbarın yapıldığı noktada araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.'ye, 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla 4 el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu sağ bacağı ve kasığından yaralanan polis memuru, meslektaşlarının telsiz anonsu üzerine gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan emniyet mensubunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelinin peşine düşen Çukurova Devriye Ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu 23 yaşındaki Can C.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışırken devriye ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli, gazetecilerin sorusuna “Yanlışlıkla” cevabını vererek pişkinliğini gözler önüne serdi.

KENDİ ÇAĞIRDIĞI POLİSE ATEŞ AÇTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, devlete ve kolluk kuvvetine yönelik alçak saldırının perde arkasını aydınlattı.

Şüpheli Can C.'nin, olay gecesi eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldığı belirlendi.

Durumu hazmedemeyen şahsın, intikam almak amacıyla silahını alarak gece kulübüne ateş açmak için bölgeye geldiği tespit edildi.

Bu sırada, kendi yaptığı asılsız ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan saldırganın, polis memuru M.A.Ş.'ye acımasızca ateş ettiği ortaya çıktı.

Görevi başındaki emniyet mensubuna yönelik bu acımasız saldırının faili, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YANLIŞLIKLA"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can C., basın mensuplarının "Polise neden ateş ettin?" sorusuna, "Yanlışlıkla" cevabını verdi.

Görevi başındaki polisi yaralama cüretini gösteren şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel