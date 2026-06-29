Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 40 şüpheliden 15'i tutuklandı
Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Son olarak Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
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- Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt elebaşı A.E'nin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı, 24'üne adli kontrol kararı verildi.
- İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
- Şüphelilerden 1 kişi suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı.
16 AYRI EYLEM DEŞİFRE EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.
ELEBAŞIYLA BİRLİKTE 40 KİŞİ YAKALANDI
Bu eylemlere karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E'nin de bulunduğu 40 zanlı yakalandı.
OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında A.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerden 1'i de suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.