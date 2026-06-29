Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 40 şüpheliden 15'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı.



16 AYRI EYLEM DEŞİFRE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.