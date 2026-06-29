Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yıl gururu... Komandoların askeri töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü ülke sathında tertiplenen organizasyonlarla kutlanıyor.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Şanlıurfa'da düzenlenen merasimde, ordumuzun köklü tarihi anılırken manevi değerler de ön plana çıkarıldı.

Türk komandolarının katıldığı maneviyatı yüksek askeri törende silah arkadaşları ve sivil protokolün huzurunda bir asker, Kuran-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin şehitlik makamını anlatan ayetlerini okudu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen askeri tören Kuran tilavetine sahne oldu.

Mehmetçiğin tilavetinde, Allah yolunda şehit olanların ölü olmadığını, aksine diri olduklarını müjdeleyen Bakara Suresi 154. ayet okundu. Sabredenlere Allah'ın rahmet ve lütuflar ikram ettiğini muştulayan ayetler gönüllere sürur verdi.

Kur'an tilavetinin ardından okunan duada, anne ve babalar ile birlikte bütün müminlerin bağışlanması için niyazda bulunuldu ve "Dinimizin ve devletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri koru." niyazı yapıldı.

Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yaşı kutlanıyor... Şanlıurfa’daki törende Mehmetçikten Kuran tilaveti

Programda konuşan 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Durmuş, "Bu özel günde devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra müzik dinletisinin ardından tören geçişi yapıldı, stantlar gezildi.

Şanlıurfa'nın kurtuluşunda tarihi önemi bulunan Külaflı Tepe'de devam eden programda, komandolar sızma harekatı yaparak Komando Marşı'nı okudu.

Komandolar ile sivil protokolün katıldığı merasimde bir mehmetçik Bakara Suresi’nin şehitlerin ölümsüzlüğünü anlatan 154’üncü ayet-i kerimesini okudu.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel