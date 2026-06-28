TTB seçim sonuçları açıklandı: Alpay Azap ilk sırada!
Ankara'da gerçekleştirilen TTB 78. Büyük Kongresi'nde sandıklar kapandı, yeni yönetim belli oldu. Dört farklı listenin yarıştığı ve 496 delegenin oy kullandığı kritik seçimde, Alpay Azap listebaşı oldu. İşte 11 kişilik Merkez Konseyi'ndeki yeni dağılım ve seçilen isimlerin aldığı oylar...
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- Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi'nde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan seçimlerde 65 tabip odasından 496 delege oy kullandı.
- Mevcut başkan Alpay Azap 187 oyla en yüksek oyu alarak yeni dönem Merkez Konseyi'ne seçildi.
- 11 kişilik Merkez Konseyi'nde Etkin Demokratik TTB Grubu 8, Tabip Odaları İnisiyatifi 3 üyeyle temsil edilecek.
- Seçimlerde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu olmak üzere dört liste yarıştı.
- Pınar Saip, Mehmet Şerif Demir, Ali Kanatlı ve Ali Karakoç mevcut yönetimden yeniden Merkez Konseyi'ne seçilen isimler oldu.
Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi kapsamında yapılan seçimlerde delegeler, yeni dönem Merkez Konseyi ile Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini belirledi. Ankara'da gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Alpay Azap, aldığı 187 oyla en yüksek oyu alan isim oldu.
496 DELEGE YENİ YÖNETİMİ BELİRLEDİ
Seçimler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Sabah başlayan oy verme işlemi akşam saatlerinde tamamlanırken, 65 tabip odasından gelen 496 delege oy kullandı.
Merkez Konseyi seçimlerinde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu olmak üzere dört farklı liste yarıştı.
MERKEZ KONSEYİNDE DAĞILIM BELLİ OLDU
Seçim sonuçlarına göre 11 kişilik Merkez Konseyinde Etkin Demokratik TTB Grubu 8, Tabip Odaları İnisiyatifi ise 3 üyeyle temsil hakkı elde etti.
Mevcut yönetimde görev yapan Alpay Azap, Pınar Saip, Mehmet Şerif Demir, Ali Kanatlı ve Ali Karakoç da yeni dönemde yeniden Merkez Konseyine seçilen isimler arasında yer aldı.
MERKEZ KONSEYİNE SEÇİLEN İSİMLER VE OYLARI
|İsim
|Oy Sayısı
|Alpay Azap
|187
|Ertuğrul Oruç
|180
|Ali Kanatlı
|179
|Pınar Saip
|176
|Naki Bulut
|174
|Mehmet Şerif Demir
|171
|İrem Yıldız
|171
|Ali Karakoç
|169
|Güray Kılıç
|166
|Osman Öztürk
|166
|Ayşe Gültekingil
|166
(Haberde yer alan görseller TTB ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)