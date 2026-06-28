TTB seçim sonuçları açıklandı: Alpay Azap ilk sırada!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi'nde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan seçimlerde 65 tabip odasından 496 delege oy kullandı.

Mevcut başkan Alpay Azap 187 oyla en yüksek oyu alarak yeni dönem Merkez Konseyi'ne seçildi.

11 kişilik Merkez Konseyi'nde Etkin Demokratik TTB Grubu 8, Tabip Odaları İnisiyatifi 3 üyeyle temsil edilecek.

Seçimlerde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu olmak üzere dört liste yarıştı.

Pınar Saip, Mehmet Şerif Demir, Ali Kanatlı ve Ali Karakoç mevcut yönetimden yeniden Merkez Konseyi'ne seçilen isimler oldu.

Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi kapsamında yapılan seçimlerde delegeler, yeni dönem Merkez Konseyi ile Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini belirledi. Ankara'da gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Alpay Azap, aldığı 187 oyla en yüksek oyu alan isim oldu.

Türk Tabipleri Birliği seçimlerinde Alpay Azap en yüksek oyu alarak öne çıktı. 496 DELEGE YENİ YÖNETİMİ BELİRLEDİ Seçimler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Sabah başlayan oy verme işlemi akşam saatlerinde tamamlanırken, 65 tabip odasından gelen 496 delege oy kullandı. Merkez Konseyi seçimlerinde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu olmak üzere dört farklı liste yarıştı.