AK Parti'den katil İsrail'e "1915" tepkisi: Kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan soykırımcı şebeke
"Gazze kasabı" ve zamane Hitler'i olarak bilinen katil Netanyahu'nun hükümeti 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıdı. Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail'in bu tutumu ikiyüzlülük olarak nitelendirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetini soykırımcı bir şebeke olarak tanımladı. Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır" dedi.
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- Katil İsrail hükümeti, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıdı.
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tarihi gerçeklerden uzak kararına çok sert tepki gösterdi.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in tarihi olayları siyasi silah olarak kullanmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararını Filistinlilere yönelik zulümleri perdeleme çabası olarak değerlendirdi.
Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan katil İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili asrın yalanına el birliğiyle imza attı.
Soykırımcı Netanyahu'nun girişimiyle kabinede yapılan oylamada 1915 olayları İsrail meclisinde "Ermeni soykırımı" olarak tanındı.
Yerkürede yaptığı soykırımlarla ve zulümlerle meşruiyetine kaybeden İsrail'in "kendi suçlarını örtbas etmek" için Türkiye'yi hedef alması tepkiyle karşılandı.
NETANYAHU'NUN SIKIŞMIŞLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Dışişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir" denildi.
"TEK KELİMEYLE İKİYÜZLÜLÜK"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran "İsrail yönetiminin, tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı yoktur." diye konuştu.
AK PARTİ: NETANYAHU VE EKİBİ SOYKIRIMCI BİR ŞEBEKEDİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde kararı "Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası" olarak niteledi.
Çelik, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
"Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır" diyen AK Parti Sözcüsü, "Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur..." değerlendirmesini yaptı.