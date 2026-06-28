Kadir İnanır'ın cenaze töreninde CHP krizi! Kılıçdaroğlu'na montajlı yuhalama videosu: Karanlık metodun farkındayız

Bu iddiaların ardından CHP cephesinden montaj/gerçek videoları paylaşıldı.

"BU KARANLIK METODUN FARKINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, söz konusu videoların gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi. Demir, paylaşılan görüntülerin "kumpas ürünü" olduğunu ifade ederek, dijital manipülasyonlarla hakikatin çarpıtılmaya çalışıldığını söyledi.

"Paylaştığım videolardan alttaki gerçeği yansıtırken, üstteki video bu toprakların yabancısı olmadığı bir kumpas ürünüdür. Bu dijital sahtekarlığı imal ve servis edenler unutmasın ki kurgu montajlarla hakikati tersyüz etmeye çalışan bu karanlık metodun farkındayız. Bu yalana ve sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz."