Kadir İnanır'ın cenaze töreninde CHP krizi! Kılıçdaroğlu'na montajlı yuhalama videosu: Karanlık metodun farkındayız
CHP'deki liderlik kavgası bu kez Kadir İnanır'ın cenaze törenine yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin salona alınmaması ve ardından sosyal medyada servis edilen montajlı "yuhalama" videosu, parti içindeki kriz ve hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıdı.
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- Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadir İnanır'ın cenazesine gönderdiği çelenk içeri alınmayarak dışarıda bırakıldı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri ise sahneye taşındı.
- Kadir İnanır'ın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasındaki görüntülere sonradan yuhalama sesleri eklenerek sosyal medyada montaj videolar paylaşıldı.
- CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, paylaşılan videoların kumpas ürünü olduğunu ve dijital manipülasyonla hakikatin çarpıtıldığını belirtti.
- Gazeteci Barış Yarkadaş, İBB adına açılan hesabın videoya ses ekleyerek montaj yaptığını ve gerçek videoda yuhalama olmadığını açıkladı.
Ana muhalefette sular durulmuyor, koltuk hırsı bu kez Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın cenaze törenine gölge düşürdü. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesi, mahkeme kararıyla yeniden koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu dijital kumpasla hedef aldığı öne sürüldü.
İki cephe arasında ilk gerilim ise çelenk olayıyla patladı.
KRİZ ÇELENK SAVAŞLARIYLA BAŞLADI
Mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk, adeta bir talimatla içeri alınmayarak dışarıda bırakıldı. Buna karşın, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yolsuzluk iddialarının odağında yer alan ve tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri sahneye taşındı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MONTAJLI YUHALAMA VİDEOSU
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir İnanır için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi sırasında yaşanan kısa süreli hareketlilik, sosyal medyada farklı bir algı operasyonuna dönüştürüldü.
İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarının, görüntülere sonradan "yuhalama" sesleri eklenmiş montaj videolar paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun protesto edildiği algısını oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.
Bu iddiaların ardından CHP cephesinden montaj/gerçek videoları paylaşıldı.
"BU KARANLIK METODUN FARKINDAYIZ"
Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, söz konusu videoların gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi. Demir, paylaşılan görüntülerin "kumpas ürünü" olduğunu ifade ederek, dijital manipülasyonlarla hakikatin çarpıtılmaya çalışıldığını söyledi.
"Paylaştığım videolardan alttaki gerçeği yansıtırken, üstteki video bu toprakların yabancısı olmadığı bir kumpas ürünüdür. Bu dijital sahtekarlığı imal ve servis edenler unutmasın ki kurgu montajlarla hakikati tersyüz etmeye çalışan bu karanlık metodun farkındayız. Bu yalana ve sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz."
"AKLI FETÖ'DEN ALIYORLAR"
Gazeteci Barış Yarkadaş da videonun gerçek olmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
"ALÇAK VE NAMUSSUZCA BİR MONTAJ:
VİDEOYA YUHALAMA SESİ YÜKLEDİLER!
Alttaki videoda İBB adına açılan hesap "Kılıçdaroğlu yuhalandı" diyerek videoya SES EKLEMİŞ.
Videonun orijinali burada…
Yuhalama da yok protesto da…
Ama FETÖ ile işbirliği yapan İBB adına açılan bu "KARA" hesap montaj yaparak "yuhalanma" görüntüsü oluşturuyor. Aklı da FETÖ'den alıyor.
Tam bir alçaklık!
Dertleri CHP içinde çatışma yaratmak ve yeni acılara yol açmak…
Bu hesapları gördüğünüz yerde engelleyin."