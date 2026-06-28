NATO Zirvesi'nde liderlere Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetleri sunulacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci katılacak.

Zirveye katılacak konuklara Aydın inciri, Malatya kayısısı, Antep fıstığı, Giresun fındığı gibi coğrafi işaretli ürünler ikram edilecek.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından alınan tariflerle yemekler sunulacak.

Zirve için alınan güvenlik tedbirleri 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürdürülecek.

Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci Türkiye'ye gelecek. Zirvedeki masaları, her yörenin coğrafi işaretli ürünleri ve kuruyemişleri süsleyecek.