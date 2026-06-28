NATO Zirvesi'nde liderlere Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetleri sunulacak
7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde 31 ülkenin devlet başkanı ve heyetleri Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetleriyle ağırlanacak. Liderler için sunulacak menü "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki geleneksel tariflere göre hazırlanacak.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci katılacak.
- Zirveye katılacak konuklara Aydın inciri, Malatya kayısısı, Antep fıstığı, Giresun fındığı gibi coğrafi işaretli ürünler ikram edilecek.
- Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından alınan tariflerle yemekler sunulacak.
- Zirve için alınan güvenlik tedbirleri 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürdürülecek.
Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce temsilci Türkiye'ye gelecek. Zirvedeki masaları, her yörenin coğrafi işaretli ürünleri ve kuruyemişleri süsleyecek.
Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Türkiye'ye gelecek 31 ülke lideri, 100'e yakın bakan ve binlerce yabancı temsilci Türk misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlanacak. Zirveye katılacak yabancı konuklara, Aydın'ın inciri, Kırşehir'in cevizi, Malatya'nın kayısısı, Manisa'nın kuru üzümü, Antep'in fıstığı, Ordu ve Giresun'un fındığı, Çorum'un leblebisi, Afyon'un lokumu, Rize'nin çayı, İzmir'in kuru üzümü ikram edilecek.
TÜRK LEZZETLERİ MASADA
Kuruyemişler, kavrulmuş ve çiğ olarak da konukların masalarında yer alacak. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri de zirvenin gözdesi olacak. Ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından alınacak tariflerle misafirlere eşsiz lezzetlerde yemekler sunulacak.
Yabancı misafirlerin yiyeceği yemekten güvenliğine kadar her şey hesaplanırken, alınan tedbirler 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürdürülecek...
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